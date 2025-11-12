Non solo pena di morte, Israele punisce anche la libertà di stampa e alla Knesset arriva il primo sì a una legge vergognosa. E sarebbero loro a dover difendere i valori occidentali?

Viene anche chiamata “Legge Al Jazeera”, in relazione alla battaglia che dura da anni tra Israele e l’emittente filoaraba (considerata tra le più autorevoli in Medio Oriente). È l’idea che Israele, in stato d’emergenza, possa chiudere i media stranieri. Ora alla Knesset, nella stessa seduta in cui si è arrivati al primo sì per la pena di morte per i terroristi (ma qui vi abbiamo spiegato perché sarebbe meglio parlare di palestinesi), la destra ha ottenuto l’approvazione anche di un’altra proposta, quella che dà al governo il potere di chiudere le emittenti straniere anche senza uno stato d’emergenza e senza l’approvazione di un giudice.

Si passa dalla legge capitale obbligatoria per l’omicidio di un israeliano (mentre un colono che uccide un palestinese nei territori in Cisgiordania potrebbe, come spieghiamo qui, farla franca), al controllo dei media stranieri, cioè quelli che hanno più possibilità di essere indipendenti.

Israele, una democrazia imperfetta, sta scegliendo di essere sempre meno democrazia e sempre più imperfetta. O perfetta autocrazia, come la Russia, dove esiste già da anni un “Servizio federale per la supervisione delle comunicazione, della tecnologia dell’informazione e dei mass media” che limita sia i media nazionali che quelli internazionali.

Un modello sostanzialmente antidemocratico di controllo dell’informazione, che finora veniva almeno giustificato con lo stato di guerra ma che ora non richiede più scuse. Perché e, soprattutto, a che pro? È evidente che Israele ha tutto da guadagnare dall’essere una democrazia ed eventualmente dovrebbe perfezionarsi in quella direzione.