Internazionale pubblica un libro sul vero potere in Israele. Spoiler: Netanyahu è una marionetta di qualcuno molto più potente di lui

I veri cattivi, cioè i più cattivi, così cattivi da essere diventati cruciali nella politica israeliana, sono i coloni israeliani in Cisgiordania. Il loro potere si rafforza e concretizza proprio dopo la guerra del ’67, quindi non è banale concentrarsi, come fa la sinistra israeliana, su questi ultimi decenni, senza ricorrere ad artifici retorici prodotti nelle aule dei dipartimenti di Cultural Studies occidentali Bergman e Mazzetti, in L'impunità dei coloni: come un movimento estremista ha conquistato Israele (Internazionale Extra Large, 2025; articolo uscito sul New York Magazine a inizio 2025), dimostrano che per quasi cinquant’anni lo Stato israeliano non è stato in grado di applicare la legge ai coloni in West Bank. Più precisamente, si mostra la connivenza dei governi che talvolta hanno protetto i coloni e in altre occasioni li hanno semplicemente lasciati fare, nonostante i report interni, le informazioni di intelligence e le prove raccolte sul campo che testimoniavano la violenza, l’aggressività e la criminalità delle azioni degli estremisti in Cisgiordania. Ne avevamo già parlato, poco prima dell’uscita di questo volumetto in Italia, riflettendo proprio sul modo in cui i coloni, oltre a essere un problema per i palestinesi, fossero una minaccia per la tenuta democratica di Israele (l’articolo è questo). Come spiegano Bergman e Mazzetti, lo Shin Bet aveva le informazioni necessarie per processare e condannar ei coloni, che l’hanno quasi sempre fatta franca. I leader politici, i rabbini estremini, i terroristi, hanno ricevuto condanne barzelletta di pochi mesi, come nel caso del rabbino Levinger, che nel settembre del 1988 uccise un palestinese sparando all’impazzata contro dei negozi, mentre era a bordo della sua auto e alcuni palestinesi stavano lanciando dei sassi contro i vetri. Levinger disse: “So di essere innocente e di non avere avuto l’onore di uccidere quell’arabo”. L’onore. In realtà innocente non era e patteggiò per una condanna a cinque mesi per omicidio colposo. Dopo tre mesi era già fuori. Questa storia ci viene raccontata da un infiltrato israeliano tra i coloni, nome in codice Shaul, che non verrà mai preso sul serio dai servizi di intelligence. Al contrario, i suoi report verranno definiti imprecisi, nonostante il quadro emerso fosse drammatico. In un’intervista del 2015 Shaul dirà: “Nella maggior parte dei casi gli attivisti erano dei pazzi, delle vere canaglie”. Uccidevano, rubavano, minacciavano, bullizzavano. E lo Stato di Israele, più o meno compiacente, era inibito al punto da lasciar correre. E così è stato per decenni.