Il genocidio di cui qualcuno (timidamente) comincia a parlare è quello in Sudan, molto più grave di Gaza. E qui vi spieghiamo tutto quello che succede in Darfur

La situazione in Sudan è a dir poco drammatica. L'Unicef nel 2024 ha registrato 221 casi di stupri su minori, inclusi neonati di appena un anno, mentre lo US Committee for refugees and immigrants ha calcolato in loco 12,1 milioni di persone a rischio di violenza sessuale e di genere. Le immagini satellitari analizzate dal citato Humanitarian Research Lab confermano che dallo scorso fine settimana un “gruppo di oggetti dalle dimensioni compatibili con corpi umani e con una colorazione rossastra del terreno” è apparso all'esterno degli ospedali di El Fasher. Dei 51 milioni di abitanti del Sudan, da quando è iniziata la guerra civile tra governo e ribelli, circa 14 milioni sono sfollati. La carestia è diffusa, così come il colera e altre malattie. Gli organismi internazionali ritengono che siano state uccise fino a 140.000 persone. Dopo la presa di El Fasher, il controllo territoriale delle Rsf copre ora il Darfur e alcune parti del sud, mentre le Saf controllano la capitale del paese, Khartoum, nonché il nord e il centro del Paese. Perché non dedicare una copertura quotidiana anche a questo genocidio? Una risposta possibile è che il Sudan non è una leva di propaganda spendibile in politica interna, né tanto meno in politica estera, come lo è il tema di Gaza. Quello in Darfur resta insomma un genocidio invisibile agli occhi del mondo...