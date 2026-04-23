Oltre il delitto di Garlasco? Vi spieghiamo i legami tra "sistema Pavia" e Equalize

L’indagine si concentra su truffa, estorsione e accessi abusivi ai danni di Leonardo Maria Del Vecchio, l’erede e patron di Luxottica proprio tramite la società in questione. Gli indagati per i reati contestati dai Carabinieri del Ros di Milano sono Mario Cella (ex addetto alla sicurezza di Del Vecchio Jr.), l’hacker della società Equalize, Samuele Calamucci e Vincenzo De Marzio ex carabiniere in passato vicino alla Cia (amministratore unico della Neis srl). Ma cosa c’entrano queste novità con il “sistema Pavia”? Andiamo con ordine. Al centro dell’inchiesta Clean 2 c’è Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia e pm nel caso di Garlasco, indagato per presunta corruzione a proposito dell’archiviazione della prima indagine su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Il collegamento del Sistema Pavia con Equalize lo si ritrova in un’informativa del 13 marzo (come spiegato da Fanpage) che i carabinieri del nucleo Investigativo di Varese hanno depositato agli atti del fascicolo milanese sulla società di dossieraggi presieduta da Pazzali e che contengono tabulati da cui emergerebbero “numerosi contatti” tra Vincenzo De Marzio (di cui vi abbiamo accennato poco fa) e Agostino D’Arena, anche lui ex membro del Ros dei carabinieri e padre di Raffaele e Cristiano, titolari della società di intercettazioni Esitel.