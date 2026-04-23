Mossad chiama Italia: Barnea e il messaggio in codice sull'Iran, gli agenti morti sul lago Maggiore e le sfide dell'ultimo biennio di Caravelli

Vi è dunque un sostanziale rilancio della mai pienamente codificata ma sempre percepibile cooperazione securitaria tra Roma e Tel Aviv, che per lungo tempo ha preso le forme della presenza di apparati industriali e tecnologici avanzati israeliani nei settori strategici italiani, della cooperazione per l’innovazione e del ruolo giocato da Roma come terzo fornitore militare di Tel Aviv dopo Usa e Germania. Terzo, si chiama in causa l’Aise proprio mentre la sua leadership, in capo al generale Gianni Caravelli, che ha con attenzione traghettato Forte Braschi in anni di crisi globali dal 2020 ad oggi, si trova di fronte alla conferma del mandato. Le parole di Barnea contribuiranno a plasmare il raggio d’azione del servizio estero nel biennio finale del generale. Caravelli ha condotto con equilibrio l’Aise e ha mostrato una trasversalità non secondaria: alla cooperazione securitaria con gli alleati in materia di antiterrorismo e sostegno all’Ucraina ha aggiunto un’ampia capacità di proiezione che l’ha portato a guardare da vicino il teatro africano, dalla Libia al Niger, per consolidare la presenza di Roma e a gettare uno sguardo sul Levante, con una mai confermata visita in Siria nel giugno 2024 e una grande attenzione data al Paese mediorientale nei giorni della caduta di Bashar al-Assad nel dicembre successivo per evitare possibili effetti-contagio terroristici e securitari. Caravelli avrà ancora due anni di margine per un rinnovo del mandato che lo porterebbe a raggiungere gli otto anni di massima durata consentita dalla legge per una singola figura alla guida di un’agenzia. In quest’ottica, in fase di rinnovo saltano fuori da un un lato sfide come l’inchiesta Onu sulla presunta violazione italiana dell’embargo militare libico, che tocca da vicino uno scenario chiave per il servizio estero che sull’ex Quarta Sponda ha uno sguardo particolare, e le parole di Barnea che sembrano chiamare i servizi alleati al rilancio della cooperazione con Tel Aviv. In nessun dossier Caravelli è esplicitamente interpellato ma laddove si parla della linea d’ombra tra sicurezza, strategia e proiezione geopolitica è inevitabile che si discuta del ruolo dell’Aise. E le parole di Barnea tracciano un perimetro strategico che ad oggi il Mossad si può permettere di delineare, mentre altri Paesi (Usa in testa) e le loro intelligence hanno meno chiaro il loro ruolo nel mondo. Cooperazioni e collaborazioni andranno lette alla luce degli obiettivi strategici delle potenze. Il capo delle spie israeliane, cuore di tenebra e cervello pulsante del potere di Tel Aviv, mostra che la grande strategia israeliana è chiara. Nemici e minacce sono ben identificate. Senza la regia statunitense nel campo largo occidentale, come si comporterà l’Italia in un periodo tanto critico? Su Iran, Medio Oriente e dossier critici quali saranno i punti di riferimento del Paese? Quali attenzioni darà, invece, l’Aise ai teatri di prossimità della sicurezza nazionale? La risposta a questi quesiti resta aperta. Ma il richiamo di Barnea al caso del Lago Maggiore non appare casuale, in tempi di così ampia incertezza.