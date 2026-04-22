Vannacci, beccati la vera lotta di classe fiorentina: la sede di Futuro Nazionale diventa un kebabbaro nelle recensioni

Ma non finisce qui: Daria scrive “Kebab strabuono, peccato per il personale”, mentre Mitja aggiunge: “Tengono il roll di carne appeso al contrario, non so, forse preferiscono così: vai a capire queste culture diverse”. E poi via con la sfilza di commenti ironici: “Simpatico il titolare, Abdul Vannacallah”, “Ambiente accogliente e un bel clima di interculturalità”, “Servizio rapido e rigoroso, quasi militare”, “Gay-friendly, inclusivo, multiculturale”, “Kebab molto buono, si sente l’esperienza passata, quasi nostalgica”. Ettore Macconi: “Ottimo kebab, rigorosamente di carne halal, ma anche i panini vegani sono molto buoni (sono molto inclusivi su queste cose), il locale è pulito e lo dimostra il fatto che tutti i dipendenti girano a piedi nudi fatto che rende ancora più goloso il panino; prezzo un po’ troppo alto (probabilmente reso tale dall’inflazione e dal fatto che tutti gli ingredienti sono fatti in casa e tagliati rigorosamente sul momento e con i piedi). In generale sono abbastanza contento, penso che ripasserò in questi giorni”.