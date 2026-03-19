Anche i milanesi votano Vannaci. Siamo stati al raduno di Futuro Nazionale in mezzo ai sovranisti nella città più “europea” d’Italia

Intanto è il momento dell’applauso, suggerisce Baldassari con una voce davvero flebile, che suscita preoccupazione. Arriva l’applauso, vigoroso. Questo pubblico ha un’energia inaspettata. Picchia i palmi proprio forte, anzi mena proprio quando applaude. Vannacci riprende il discorso. La domanda passa in sordina. “Le tre parole sono: speranza. Con quel che succede nel mondo ci vuole una speranza a cui aggrapparsi. Identità: bene del popolo di questa nazione. L’orgoglio. Le mie parole sono già state pronunciate da altri, ma poi si sono affievolite. Non c’è vergogna nel difendere la tradizione (la tradizione ha mille sfaccettature) e siamo orgogliosi di rappresentarla”. Applauso. Dev’essere davvero strano per il professore fare domande ad un uomo in piedi che gira avanti e indietro per il palco e che giustamente predilige il pubblico come obiettivo per il suo sguardo. “La V di virtù: il coraggio, la forza, il dovere (ovvero la leva militare). Identità: nostra cultura, le nostre radici, i nostri parenti. Sia nei confronti di noi stessi che degli altri. L’identità è certamente esclusiva per antonomasia. Predicano l’inclusività, si tende a distruggere un gruppo di persone con peculiarità. T è tradizione. La pianta con le radici (le radici sono il paese che amo, le parole del fondatore di Forza Italia quando scese in campo. Forza Italia che ora vede un’inaspettata emorragia dei propri giovani tesserati verso Futuro Nazionale di Vannacci come vi abbiamo rivelato qui su MOW) della tradizione ancora la popolazione a un territorio. Lo siamo grazie al fatto che dalle radici succhiamo la linfa da questo terreno. Chi è sradicato sradica. Vedere le scene di persone che pregano Allah in piazza del Duomo sradica. Non si è mai visto”. Enorme applauso. La parola Remigrazione non viene utilizzata ma è proiettata piccola e dopo l’hashtag sui teli da powerpoint alle sue spalle. “Poi c’è il concetto di amore che viene abusato ed esteso a livello universale. Non è vero che io amo tutte le persone della Terra. Io amo la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie. E poi chi amo oltre la mia famiglia? Il mio prossimo come me stesso, ovvero chi mi sta vicino, i compagni di scuola, chi mi ha conosciuto”. Tutti temi cari al mondo Maga insomma. “Voterò sì alla riforma della giustizia. C’è un unico Csm che esercita le sue pressioni e casi di cronaca che provano questa cosa. La riforma è abbastanza complessa e si propone di separare i due Consigli. (…) Dovrebbe essere giusto che quando il magistrato sbaglia sia responsabile dei propri errori”. Un compromesso, via, data la preannunciata intransigenza di Futuro Nazionale, che però ha anche votato contro il decreto Ucraina, ma ha dato la fiducia al governo nella stessa occasione. “Le alleanze si fanno prima delle elezioni e si fanno sui programmi, altrimenti facciamo come il campo largo, che io chiamo il campo santo. Io direi prima di tutto quali sono questi programmi e fare presenti le mie condizioni (lo dice cambiando voce, scandendo bene le parole). Ho fatto tutte le scuole in Francia. Io in Francia ero più italiano dei francesi. All’accademia di Modena mi chiesero: perché non l’hai fatto in Francia il militare? Perché io sono italiano ho risposto. Ecco qui l’assurdità dello ius soli. Tranne negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina che però hanno altre caratteristiche”. Vannacci però trascura che anche l’Impero Romano debba la sua origine ad un esilio e ad un’orda di migranti, quelli provenienti dalla guerra di Troia, almeno nel suo mito fondativo, ma vabbé. “Ho scelto di fare il paracadutista. Sono stato in Somalia, Ruanda, Yemen, Afghanistan. Sono stato un po’ ovunque vi siano state crisi. Ho vissuto nel mondo vero, non quello che si vede in vacanza: il mondo in cui vivono 7 miliardi di persone. Ti svegli la mattina e non sai se mangerai prima di sera o no, cosa che ci si dimentica con l’esportazione dei modelli occidentali in quei luoghi della Terra dove la democrazia non attecchisce per ragioni ambientali. Per questo sono più realista”. Cosa ne pensi dell’Iran? “In Iran è un pasticcio. È una guerra che è stata innescata all’improvviso, per quanto i segnali ci fossero, e che ha cambiato obiettivi strada facendo, perché prima aveva due obiettivi: regime change e annientare la capacità atomica dell’Iran”. Poi parla dei fallimenti americani con Saddam Hussein in Iraq, della Siria di Al Jolani, “su cui fino all’altroieri pendeva una taglia della Cia”, dell’Afghanistan dove ora i talebani sono di nuovo al potere e le loro povere donne devono subire le loro angherie. “Alla fine di quell’attacco, Midnight Hammer il punto era quello di distruggere la capacità nucleare dell’Iran. Oggi cambia obiettivi ogni giorno e non si sa dove deve andare a finire. Il petrolio è schizzato oltre 100 dollari al barile. I fertilizzanti non passano più da Hormuz. Alla fine il controllo dello stretto ce l’hanno ancora gli iraniani. Siamo noi italiani ed europei che paghiamo le spese di questa guerra. Ne paghiamo le spese più vive: generi di prima necessità. Incide tutto sull’inflazione. Se le cose andranno male allora l’Italia non uscirà dalla procedura di infrazione con l’Europa, che sta a guardare”. Si tratta questo di un euroscetticismo che può essere visto sia come filoamericano che come filorusso. Perché in questo momento storico Russia e Stati Uniti in qualche modo s’intendono, specialmente sull’Ucraina. “L’ho detto in faccia alla Von der Leyen e mi guardava con uno sguardo da ebete. Scusate eh, ma sono un militare. L’avete mai vista dal vivo la Von Der Leyen? Ecco, io l’ho vista da vicino e sembrava quasi viva”. Quindi comunque anche se gli Stati Uniti prima ci isolano dal petrolio russo, poi da quello che passa per l’Iran, l’Europa così com’è non va bene. “Anche l’Italia ha fatto poco, perché nessun provvedimento per mitigare gli effetti. Buttare a mare il Green Deal ed eliminare le quote dell’Ets che penalizzano chi produce CO2. Questo fa aumentare i carburanti di 20 centesimi (perché non parla di accise?). I rubinetti degli idrocarburi con la Russia: la Francia compra il 70% in più di petrolio dalla Russia. Pure l’Ucraina, con i nostri soldi, compra il petrolio russo. Questa è una follia.

Sono tutte misure che dovrebbero essere prese in considerazione. Anche le accise mobili dovrebbero essere riviste (un po’ come aveva tentato di fare Prodi, però chissà, boh). Si crea una voragine nelle casse dello Stato, ma per chi fa l’imprenditore e ha bisogno di energia per lavorare cambia tutto. Se il gas costa il 40% in più, la nostra industria e le nostre manifatture vengono messe in crisi ed escluse dalla competitività mondiale”. E vabbuò, ora anche una battuta timidamente anticinese per far felici gli americani che comunque tutto leggono e tutto ascoltano soprattutto quando si parla di Milano, dove pure i cinesi hanno l’orecchio sempre teso su ogni cosa, ma senza dare nell’occhio. “In Italia è pieno di ristoranti cinesi e mangiamo più sushi (che però dovrebbe essere giapponese) che italiano”. Questo stesso principio dell’origine viene completamente trascurato per loro? No, dice Vannacci in soldoni, ecco cosa vuol dire essere italiani: preservare la tradizione, anche quella culinaria. Perché è un fattore che va protetto. “Così come è successo in tanti altri posti. L’identità occidentale ha conservato il mondo e dobbiamo difenderla”. Quindi però comunque non si può essere contro l’Occidente. “Questa sedia, per essere fatta da un italiano, è fatta da un italiano: passa come made in Italy”. Controlliamo l’etichetta. È davvero fabbricata in Italia. “Il capo crea dipendenti e il leader genera altri leader”. Vannacci è un leader. “Io mi proiettavo oltre le linee nemiche e menavo scompiglio. Sono sempre stato bravo, ma ci vuole il gioco di squadra, se no siamo tutti perduti”. Il fascino della divisa. “Ci vuole il cameratismo, che non è quello del Ventennio ma è fra chi si addestra per raggiungere lo stesso obiettivo e batte le pulsioni individuali. Quando si è da soli ci si fida di chi ti è accanto. Su Milano ho un’idea importante sia per le politiche che per le amministrative. Vorremmo una squadra di persone, preferibilmente milanesi, e tireremo fuori anche dei personaggi dagli schemi che nessuno si aspetta, ma più non posso rivelare”.