Intervista a Roberto Vannacci: “Egonu? Ottima pallavolista". CasaPound lo contesta? “Parlano come Ilaria Salis”. E sulle critiche di Fontana: “Facciamo una grande Lega…”

Secondo lei in Veneto Zaia correrà con la sua lista o no?

Mi auguro che in Veneto la Lega ottenga il miglior risultato possibile, con l’apporto di tutti. Sono già stato in Veneto pochi giorni fa proprio per questo, e ci ritornerò per essere il più presente possibile. Mi aspetto che tutti i leghisti facciano la stessa cosa.

E invece per la Puglia che piani ha in serbo, visto che ha detto che attenderà strategicamente?

Vediamo quelle che saranno le decisioni. So che i nodi non si sono ancora sciolti a livello di accordi tra i partiti alleati. Certamente saremo presenti anche in Puglia.

Quindi si candiderà in Puglia lei o no?

Lei non mi conosce: non svelo mai le strategie prima di metterle in pratica. Vedremo. Come le ho detto, cercheremo di essere presenti e ottenere il miglior risultato possibile.

In Toscana, secondo lei, è stata una buona idea mettere in prima posizione Cinzia Garofalo, milanese a Grosseto, quando invece magari Paola Piu o Walter Capitani potevano essere più adatti perché almeno interni all’amministrazione?

Alle elezioni europee ho preso più voti laddove non ero capolista e in circoscrizioni in cui non sono mai stato residente. Quindi il fatto della residenza o dell’essere capolista conta poco: se una persona ha capacità di prendere voti, non fa differenza. Si può partire da qualsiasi posizione, ma chi è bravo arriva primo.

De Caro, ad esempio, ha detto che ci ha pensato bene prima di candidarsi in Puglia perché conosce Bruxelles. E lei cosa dice sulla sua disponibilità?

Io ho sempre detto che non prendo in giro gli elettori. Rifiuto le candidature di facciata, quelle in cui si sa già che la persona non assumerà l’incarico. Sento molto forte la responsabilità verso gli elettori che mi hanno eletto all’Europarlamento e quindi sono qua.

Quindi non abbandonerebbe la sua carica al Parlamento europeo?

Al momento sono qui e cerco di fare al meglio il mio lavoro per i 560 mila elettori che mi hanno votato. Ricordo di essere l’europarlamentare più votato d’Italia.

E se lei vincesse le elezioni regionali in un luogo dove si candiderà?

Prima di vincere bisogna essere candidati.

E qualora lo fosse?

Qualora vincessi, sarei una persona molto contenta.

Va bene, quindi non risponde alla domanda.

Le ho appena risposto. Mi sembra abbastanza chiaro