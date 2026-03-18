Delitto di Garlasco: la ‘Ndrangheta dietro la morte di Chiara Poggi? La “testimone” scovata da Tosatto: “urlava ‘non firmerò’, lo sanno tutti”. Intanto il consulente Iena…

Intanto, sul fronte delle indagini vere, ieri è arrivata l’ennesima doccia gelata per quanti si aspettavano che a breve si sarebbe arrivati a una svolta. In giornata, infatti, era cominciata a circolare la notizia che Paolo Dal Checco, il consulente informatico noto anche per la sua collaborazione con Le Iene, avesse depositato la sua consulenza. Ha effettivamente depositato qualcosa, ma si tratta di una richiesta di proroga. Avrà bisogno di più tempo per andare a fondo nelle memorie dei PC di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, per rispondere alle richieste formulate dalla Procura nell’assegnazione dell’incarico, ma forse anche per svolgere ulteriori indagini alla luce di nuovi elementi venuti alla luce.

Come accaduto per la dottoressa Cattaneo, inoltre, anche sul lavoro di Dal Checco cominciano a farsi largo i primi sospetti prima ancora di conoscere le conclusioni a cui è arrivato. Sui social e nei vari gruppi, infatti, circola lo screen dell’organigramma dell’ONIF, Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense, di cui Dal Checco è fondatore e attualmente consigliere insieme a Paolo Reale, storico consulente informatico della famiglia Poggi.