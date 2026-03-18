La descrizione in calce “avanti senesi, ora o mai più”. Un post che ora non c’è più, ma che Massimo Giletti ha rispolverato lo scorso 16 marzo durante la puntata del suo programma Rai “Lo Stato delle Cose”. Francesco Giusti, l’ex dipendente di Mps e poi esponente locale della Lega che dalla vigilessa Giovanna Ricci è stato riconosciuto in commissione d’inchiesta presieduta dall’onorevole Gianluca Vinci come l’uomo in fondo al vicolo di Monte Pio in cui il corpo di David Rossi precipitò fatalmente sotto gli occhi di una telecamera di sorveglianza. Francesco Giusti ha sempre negato e per il momento a parte le varie testimonianze non ci sono prove concrete della sua presenza o del suo coinvolgimento nella vicenda di David Rossi. Ad ogni modo, che Francesco Giusti faccia parte della contrada del Bruco noi non lo sappiamo e il quadro da lui postato fa riferimento a quest'ultima (è interessante notare tutto quel che segue per pura curiosità e non per insinuare alcunché dato che al lavoro c'è già la commissione d'inchiesta parlamentare che trarrà le sue debite conclusioni che poi eventualmente verranno rimesse tra le mani della magistratura che solo a questo punto arriverà ad una verità oltre ogni ragionevole dubbio) che pur essendo alleata di quella della Torre, dell’Istrice e del Nicchio non ha “nemici dichiarati” e durante il Palio di Siena si concentra principalmente sulle alleanze di sostegno durante il Palio. Quella stessa cerimonia sportiva in cui, nel 2010, Giuseppe Mussari (presidente di Mps e superiore di David) tentò di partecipare con il cavallo “Già del Menhir”, già vittorioso nel 2008 per la Contrada dell’Istrice (la contrada di sua moglie) che però non venne sorteggiato. La contrada della Lupa, di cui David Rossi faceva parte, non ha invece alleanze formali, è indipendente e solitaria e la sua rivalità dichiarata è solamente quella storica ed antica nei confronti di quella dell’Istrice.