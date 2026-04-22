Chi ha profanato la tomba e decapitato il cadavere di Pamela Genini fregato da una telecamera: video in Procura. Intanto Francesco Dolci…

Di sicuro è un personaggio controverso. Un fiume di parole spesso anche in contraddizione tra di loro. Un uomo da inquadrare nel bene o nel male, come racconta anche la lunghissima intervista che Dolci ha concesso a Bugalalla. Più di un’ora di conversazione, senza le solite interruzioni dovute ai tempi della TV e ai format dei salotti a cui siamo abituati. Dolci ha ripercorso il rapporto di Pamela con il suo assassino Soncin: “era talmente manipolata che lei non riusciva a staccarsi. La manipolava in ogni modo, vuoi per l’età, vuoi per l’istinto, vuoi per l’inclinazione criminale. Il problema è he ogni volta che intervenivano i Carabinieri andava a finire che non succedesse nulla, non è mai stato possibile attivare il codice rosso”.

Torna indietro, Dolci. Riparte sempre da Soncin senza arrivare mai davvero alla questione attuale: chi ha profanato la tomba di Pamela. L’ha fatto solo quando le domande sono diventate dirette. Dice di sentirsi perseguitato, di essere vittima, di fare i conti con qualcuno che lo pedina e lo tiene sotto controllo e anche di aver avvisato più volte le forze dell’ordine di questa situazione. Respinge, chiaramente, i sospetti sul suo conto, ma non sembra mai perfettamente coerente o centrato su quanto accaduto al cadavere di Pamela rispetto a se stesso. Per il resto, per le parole esatte e per le conclusioni a cui ognuno è libero di arrivare, c’è il video integrale dell’intervista qui sotto.