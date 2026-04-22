Chi sono i cinque nuovi sottosegretari del governo Meloni? Dall'avvocato siciliano Dell'Utri al nuovo Delmastro

Al ministero delle imprese e del made in Italy cambia la faccia ma non il partito: Massimo Bitonci lascia il posto a Palazzo Piacentini per sedere nella giunta di Alberto Stefani alla guida del Veneto. Al suo posto si siede Mara Bizzotto, stessa tessera, stesso territorio veneto.

Barelli invece abbandona la guida del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera, secondo alcuni sulla spinta degli eredi Berlusconi, e in cambio si prende i Rapporti con il Parlamento. Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo e uomo di Fratelli D'Italia, andrà a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Cultura.

E poi c'è lui. Massimo Dell'Utri, coordinatore di Noi Moderati in Sicilia, destinato alla Farnesina come sottosegretario agli Esteri.

Sì, il cognome è quello, la regione anche. Ma no, non è lo stesso Dell'Utri. Massimo è un avvocato e politico siciliano che fino ad oggi ha operato principalmente a livello regionale. A quanto pare nessuna parentela, per lo meno stretta, con Marcello.

Guardando i cinque nomi insieme, emerge una logica precisa. Fratelli d'Italia prende due caselle (Giustizia e Cultura), Forza Italia una (Rapporti con il Parlamento), la Lega una (Made in Italy) e Noi Moderati una (Esteri). È la fotografia degli equilibri della coalizione. Cinque nomi, cinque ministeri, cinque segnali ai rispettivi partiti in vista della prossima tornata elettorale. C'è posto per tutti, ma bisogna restare uniti.