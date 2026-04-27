[VIDEO] Delitto di Garlasco, De Rensis a fuoco con Bugalalla: “C'è chi ha una paura fot*uta di questa indagine, ma io non ho paura dei potenti”. E sulla testa del serpente…

Parole nette, dentro una chiacchierata che ha toccato anche il grande tema di oggi: la revisione per Alberto Stasi e l’eventuale contrasto di giudicati che potrebbe crearsi se e quanto Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio. Ma anche, inevitabilmente, il dibattito che c’è soprattutto dopo gli ultimi sviluppi e i nuovi audio, sui limiti che si possono superare e quelli che, invece, andrebbero rispettati. “Figuriamoci se un signore di Bologna che sta in campagna con i suoi fagiani – scherza – può condizionare i grandi giornali italiani o i palinsesti televisivi, è un’offesa stessa a chi fa giornalismo. E’ giusto che ognuno abbia la propria idea, nel rispetto della legge, e il proprio stile, ma una cosa voglio dirla: ringrazio per la grande attenzione che c’è perché regala una carica ulteriore in questo percorso difficilissimo e delicatissimo che fa tanta paura a qualcuno”.

E sulla vicenda che lo sta riguardando in questi ultimi giorni, relativamente ai famosi audio? Non sveliamo tutto - perché il lavoro degli altri deve restare chiaramente degli altri anche quando si è in ottimi rapporti e si collabora - e il video è qui sotto dal primo all’ultimo minuto,la promessa di De Rensis è chiara: “Io questa volta non mi fermerò e andrò alla testa del serpente. Io so perfettamente perché do fastidio a qualcuno, ma sono una persona coraggiosa e, quindi, adesso inizieremo questo combattimento: io contro la testa del serpente. E’ alla testa del serpente che voglio dedicare tanta attenzione. Sono stufo di veder trattate le persone con tanta arroganza, adesso tutta quella arroganza la si rivolga a me, così almeno ci divertiamo”.