Al minuto 9 di Pulp Podcast Fedez e Mr Marra asfaltano Saverio Tommasi: “Il giornalismo deve disturbare il potere? Allora perché invece di Vannacci non lo fai con Conte e Schlein?” E Cruciani chiosa: “Il tuo antifascismo da operetta”

Mr Marra: “Sì, però è un racconto viziato dalla costruzione che tu fai. Dici: vado là a rompere le palle. Non fai lo stesso con Conte o con la Schlein”

Saverio Tommasi: “Lo faccio quando vedo una notizia, oppure lo fanno altri miei colleghi, altre mie colleghe [quali?]. L’idea è di disturbare il potere perché il giornalismo fa questo mestiere qui, altrimenti sarebbe un ufficio stampa”.

Mr Marra: “Però non è più potente Conte di Vannacci?”

Fedez: “O la Schlein?”

Saverio Tommasi: “No, perché faceva parte fino a poco tempo fa di un partito che tiene su il governo. E poi anche mediaticamente ha avuto tutta un’aura attorno che lo rendeva interessante. E poi ognuno è specializzato in alcune cose. Io sono specializzato…”

Fedez: “Nei fascisti”

Saverio Tommasi: “Esatto, stavo per dirlo” Risate…

…

Giuseppe Cruciani: “Ma tu ti rendi conto che sei l’assicurazione sulla vita di Vannacci?”

Saverio Tommasi: “No, dai, non sono così potente”.

Giuseppe Cruciani: “Nel tuo piccolo o nel tuo grande, sei l’assicurazione sulla vita mediatica. Finché ci saranno persone che dipingono Vannacci come un mostro, cosa che conviene mediaticamente… La verità è che il tuo antifascismo è un antifascismo da operetta nel racconto, da like, da social, per creare movimento su Internet”.