A Che Tempo Che Fa Silvia Salis rottama le primarie (e il PD) e provoca Giorgia Meloni: "Non sono riusciti a occuparsi né di diritti né di industrie e imprese. Il benaltrismo funziona col loro elettorato, non con il popolo italiano"

“La mia priorità è essere la sindaca di Genova” è la risposta a Fazio che le chiede del parlare che si fa intorno a lei come nuovo volto della sinistra, oltre Elly Schlein. Comunque alle primarie non voterebbe né la Schlein né Conte perché entrambi la sostengono a Genova e non sarebbe corretto; discorso diverso invece per le politiche.

“Federatrice del campo largo? Io sono molto concentrata sulla mia vita cittadina e quello che stiamo facendo a Genova”, ha poi ribadito: la “coalizione progressista a Genova funziona perché parliamo di progetti, e credo sia questo il motivo per cui ci sia tanta attenzione sulla mia città”.

L’affondo è poi arrivato quando si è passati all’argomento primarie, che nel Partito Democratico avevano incoronato proprio Matteo Renzi, all’epoca sindaco di Firenze, con oltre il 67% delle preferenze. “Non sono una fan delle primarie, sono contraria – ha dichiarato la Salis- agli strumenti che causano divisione: sono una gara in cui devi decidere gli altri di essere migliore delle persone insieme a cui condividi le primarie”. Con la conseguenza che diventano un’arma di attacco per la destra: “Sono state uno strumento di partecipazione, ma creano divisione: meglio parlare di programmi”.