Ma quanto ha spaccato Charlotte de Witte? Genova diventa Tomorrowland e Silvia Salis che poga dal palco dà lezioni di comunicazione politica: una di noi ma senza populismo

Lezioni di comunicazione politica gratis. Questo è quanto ci viene da pensare vedendo Silvia Salis coinvolgere una DJ internazionale nella sua città. Quando si pensa al connubio tra musica elettronica e politica, l’immagine è una sola. Ecco, dimenticatevi Matteo Salvini in consolle al Papeete Beach. Qui non ci sono “panze” abbronzate e mojito, solo una sindaca composta e la cartolina di una città italiana che dà una bella lezione al Bel Paese.
Sarà che il DJ set di Charlotte de Witte era gratuito. Sarà la voglia d’estate che fa capolino nel pieno di questa primavera, fatto sta che la disc jokey quelle oltre 20.000 anime presenti a Genova le ha conquistate tutte.
Il 12 aprile 2026, Piazza Matteotti dalle 19 è diventata un enorme rave party a cielo aperto, con buona pace di Giorgia Meloni e del decreto-legge n. 162. L’evento, però, si è svolto in totale sicurezza, restituendo l’immagine di una città festosa. E a chi non è piaciuto? Probabilmente solo alla premier: che le venga in mente di vietare gli eventi in piazza organizzati da sindaci non di destra?
Perché il 12 aprile 2026 non è una data qualsiasi per il capoluogo ligure, è destinata a diventare simbolo di un’operazione politica astuta, che mescola musica e potere come non si vedeva da un po’. L’evento, infatti, ha avuto il tocco della sindaca Silvia Salis, che si è fatta notare non solo per il suo impegno civico, ma anche per l’astuta mossa di scivolare in consolle, ma senza prendersi la scena: punto più importante. Però, mica tanto. Lungi dall’essere un incidente, la sua presenza è stata un colpo di genio comunicativo. Non è che la politica di oggi dovrebbe funzionare così? Presentarsi come “una di noi” e non come la solita figura distante, ma senza scadere nel populismo salviniano. Un compromesso tra equilibrio e discrezione di una sindaca che, in fondo, è prima di tutto una giovane donna. Un po’ di vibrazioni fresche, senza dare l’idea di dover sempre tenere il piede in due scarpe. E a giudicare dalla risposta entusiasta della piazza, sembra che il messaggio sia arrivato forte e chiaro. All’evento non erano presenti solo i clubber, Genova si è trasformata in un Tomorrowland di tutto rispetto e il pubblico era totalmente partecipe, come documentato anche da diversi video della serata.
La serata è risultata un modo di avvicinare politica e linguaggi contemporanei e in Charlotte de Witte ha visto la sua protagonista assoluta, che ha portato la sua energia esplosiva e il suo sound imponente nel cuore della città ligure. La dj, ormai una star internazionale, ha dominato la piazza con i suoi set ipnotici e le tracce che mixano dark techno e industrial, riuscendo a conquistare la folla che, tra luci psichedeliche e bassi potenti, ha vissuto un’esperienza sonora unica.
Da non trascurare, appunto, il connubio tra musica e politica. La particolarità dell'evento non è stata solo la presenza di Charlotte de Witte, ma anche il coinvolgimento della sindaca Silvia Salis, che ha sottolineato l'importanza della musica come elemento di valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della città. La sindaca è salita in consolle senza trasformare l’evento in un noioso comizio. Ha rilasciato poche parole, ma efficaci: “Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo”. Ha poi aggiunto: “La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l'età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo”.
Un messaggio che ha colpito non solo i giovani presenti, ma anche gli appassionati di musica elettronica che, nel corso della serata, hanno avuto modo di vivere un'esperienza che ha saputo unire i generi, ma anche la passione per una città in continuo movimento.
L'evento è stato anche l'occasione per riflettere sul crescente ruolo di Genova nella scena musicale europea. Se Milano è ormai da anni considerata la capitale della techno italiana, Genova sta lentamente guadagnando terreno, attirando artisti di calibro internazionale e creando spazi sempre più inclusivi e innovativi per la musica elettronica.
Charlotte de Witte, che nel corso degli anni ha conquistato una solida reputazione per il suo sound crudo e diretto, ha trovato in Genova un pubblico caloroso e pronto a rispondere con entusiasmo al suo live set. La de Witte ha fatto bene a Genova e - forse molto di più - alla comunicazione della Salis.
Non resta che attendere i prossimi appuntamenti, ma una cosa è certa: la techno a Genova è più viva che mai e la Salis a Genova sta lavorando bene per assicurarsi la poltrona. Soprattutto la collaborazione tra politica e musica funziona e non poco. Si può già prevedere che molti altri politici emuleranno la mossa della Salis, anche perché la de Witte è stata apprezzata, ma non è stata la sola a guadagnare punti.