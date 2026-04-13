Ma quanto ha spaccato Charlotte de Witte? Genova diventa Tomorrowland e Silvia Salis che poga dal palco dà lezioni di comunicazione politica: una di noi ma senza populismo

Lezioni di comunicazione politica gratis. Questo è quanto ci viene da pensare vedendo Silvia Salis coinvolgere una DJ internazionale nella sua città. Quando si pensa al connubio tra musica elettronica e politica, l’immagine è una sola. Ecco, dimenticatevi Matteo Salvini in consolle al Papeete Beach. Qui non ci sono “panze” abbronzate e mojito, solo una sindaca composta e la cartolina di una città italiana che dà una bella lezione al Bel Paese.

Sarà che il DJ set di Charlotte de Witte era gratuito. Sarà la voglia d’estate che fa capolino nel pieno di questa primavera, fatto sta che la disc jokey quelle oltre 20.000 anime presenti a Genova le ha conquistate tutte.

Il 12 aprile 2026, Piazza Matteotti dalle 19 è diventata un enorme rave party a cielo aperto, con buona pace di Giorgia Meloni e del decreto-legge n. 162. L’evento, però, si è svolto in totale sicurezza, restituendo l’immagine di una città festosa. E a chi non è piaciuto? Probabilmente solo alla premier: che le venga in mente di vietare gli eventi in piazza organizzati da sindaci non di destra?

Perché il 12 aprile 2026 non è una data qualsiasi per il capoluogo ligure, è destinata a diventare simbolo di un’operazione politica astuta, che mescola musica e potere come non si vedeva da un po’. L’evento, infatti, ha avuto il tocco della sindaca Silvia Salis, che si è fatta notare non solo per il suo impegno civico, ma anche per l’astuta mossa di scivolare in consolle, ma senza prendersi la scena: punto più importante. Però, mica tanto. Lungi dall’essere un incidente, la sua presenza è stata un colpo di genio comunicativo. Non è che la politica di oggi dovrebbe funzionare così? Presentarsi come “una di noi” e non come la solita figura distante, ma senza scadere nel populismo salviniano. Un compromesso tra equilibrio e discrezione di una sindaca che, in fondo, è prima di tutto una giovane donna. Un po’ di vibrazioni fresche, senza dare l’idea di dover sempre tenere il piede in due scarpe. E a giudicare dalla risposta entusiasta della piazza, sembra che il messaggio sia arrivato forte e chiaro. All’evento non erano presenti solo i clubber, Genova si è trasformata in un Tomorrowland di tutto rispetto e il pubblico era totalmente partecipe, come documentato anche da diversi video della serata.

La serata è risultata un modo di avvicinare politica e linguaggi contemporanei e in Charlotte de Witte ha visto la sua protagonista assoluta, che ha portato la sua energia esplosiva e il suo sound imponente nel cuore della città ligure. La dj, ormai una star internazionale, ha dominato la piazza con i suoi set ipnotici e le tracce che mixano dark techno e industrial, riuscendo a conquistare la folla che, tra luci psichedeliche e bassi potenti, ha vissuto un’esperienza sonora unica.