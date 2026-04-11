Dopo i rumors, è ufficiale: Filippo La Mantia e la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, stanno insieme da un anno. Ecco le ultime indiscrezioni

Una volta fuori, La Mantia decide di cambiare vita, avvicinandosi alla cucina, una passione che aveva coltivato anche in prigione, cucinando per i suoi compagni di cella. Con l’apertura dei suoi ristoranti in città come Roma, in Costa Smeralda e Milano, è riuscito a costruire una carriera di successo. Oltre alla cucina, Filippo La Mantia è anche impegnato in iniziative umanitarie, tra cui la preparazione di pasti per i malati dell'ospedale Niguarda durante la pandemia, un gesto che gli è valso l’Ambrogino d’oro nel 2021.

Dal punto di vista sentimentale, La Mantia ha avuto relazioni con donne più giovani, tra cui la food blogger Chiara Maci, con cui ha avuto un figlio.

Tuttavia, la relazione con Marina Di Guardo sembra aver offerto a Filippo La Mantia una nuova prospettiva sull'amore, caratterizzata da una serenità e stabilità che probabilmente non aveva mai sperimentato prima. Questa dinamica appare profondamente diversa rispetto alle relazioni precedenti, spesso segnate dalla discrepanza di età con partner più giovani. Con Marina, infatti, La Mantia ha trovato un equilibrio che sembra rispecchiare una connessione più matura e paritaria, tipica di una relazione “orizzontale”, in cui entrambi i partner condividono esperienze e valori simili, senza il divario generazionale che può a volte influire su dinamiche di potere o aspettative.

