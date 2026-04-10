Fedez papà per la terza volta, Giulia Honegger incinta. In arrivo una nuova serie family-friendly? (Forse sì, ma non era il sequel che si aspettavano)

Finora la relazione tra Fedez e Giulia Honegger ha resistito alla tentazione di diventare l’ennesima narrazione social in tempo reale.

Siamo ancora un po’ provati dalla chiusura del capitolo Ferragnez e non di certo per il dispiacere, ma per quello strano fenomeno che la storica coppia ha diffuso sui social: la perenne narrazione family-friendly, diventata poi anche una serie tv prodotta da Netflix, per chi non ne avesse avuto ancora abbastanza. Lo stesso Fedez aveva messo fine alla pubblicazione di foto e video dei figli minorenni, diffidando l’ex moglie dal mostrare i bambini sui social.

E infatti Ferragni - già da qualche tempo - si sforza di non mostrare i volti dei figli, Leone e Vittoria. Anche se ogni tanto ci scappa una nuca o un abbraccio di spalle rubato alla mamma. Si sa, l’engagement fa sempre gola e niente regala più like dei bambini.

I fan reclamano il ritorno di Leone e Vittoria ma, data la situazione, è più probabile che li vedremo da un loro personale profilo, quando raggiungeranno un’età consona (che nella logica Ferragni potrebbe essere già a dieci anni, per essere ottimisti).

Ultimamente Chiara e Fedez erano stati avvistati insieme, ma niente paura: i Ferragnez non stanno tornando. Si trattava solo di una dovuta reunion per il compleanno del primogenito Leone. Alla festa era presente anche la Honegger, nuova compagna di Fedez.

In una storia Instagram di poche ore fa, il rapper ha mostrato la nuova compagna con il pancione, ufficializzando i rumors degli ultimi giorni.

Tante benedizioni a Fedez e Giulia, ma soprattutto gli auguriamo tanta sacrosanta discrezione. E con questo nuovo annuncio, pare che le cose si facciano serie, ma speriamo non serie tv!