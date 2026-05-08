Audemars Piguet e Swatch, arriva il “Royal Pop”: ecco come sarà e cosa significa per l’industria

Swatch ha messo in subbuglio il mondo dell'orologeria, di nuovo. Lo ha fatto con un semplice teaser sui social, silenzioso, criptico, ma che in realtà dice già tutto. C'è la scritta "Swatch x", ad indicare una collaborazione. Con chi? Compaiono le scritte "Royal", e poi "Pop". L'indizio definitivo? Le lettere di "Pop" si incastrano come nel logo del Royal Oak. Insomma, lo avete già capito, Swatch è pronta a fare con Audemars Piguet quanto già fatto con Omega e Blancpain. Il Royal Oak diventa "proletario", una reinterpretazione a buon mercato in collaborazione con Swatch. C'è anche già la data, 16 maggio, tra pochissimo. E, se lo volete, preparatevi a file chilometriche fuori dagli store Swatch, quanto e più di quelle chi ci sono state per il MoonSwatch. La prima collaborazione fra Omega e Swatch è diventata subito sinonimo di fenomeno, mediatico e culturale. Ora ci riprovano con Audemars, e ci sono riusciti già con il teaser. L'hype è alle stelle e sul web impazzano i render non ufficiali creati dagli utenti con l'intelligenza artificiale. Come saranno i nuovi "Royal Pop"? Che colori? Che design? Movimento al quarzo o meccanico? E c'è un altro elemento che sta facendo discutere parecchio. Negli ultimi giorni Swatch ha pubblicato anche reel con collane colorate, dettaglio che ha aperto scenari completamente nuovi. E se il progetto fosse qualcosa di più fashion, più pop, più rivoluzionario? Su TikTok c'è già chi immagina mini Royal Oak da indossare al collo. La strategia comunicativa segue lo stesso schema di quella utilizzata per le precedenti collab: pochissime informazioni ufficiali, immagini fortemente riconoscibili, dettagli grafici disseminati online e spazio totale alle speculazioni della community.