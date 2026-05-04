La rivoluzione del Krups Coffee Crush: dal chicco alla tazza, senza capsule né sprechi. Ecco tutte le caratteristiche delle macchine, il gusto del caffè e l’attenzione alla sostenibilità

Eliminare cialde e capsule non è solo una scelta tecnica. Coffee Crush lavora esclusivamente con chicchi, il che significa zero rifiuti di imballaggio in plastica o alluminio: quello che rimane dopo ogni estrazione è un fondo di caffè 100% compostabile. In un contesto in cui le capsule monouso figurano tra i rifiuti da cucina più diffusi, è una distinzione che Krups ha scelto di mettere al centro del progetto, non in margine. È da questa scelta che nasce anche la seconda anima della comunicazione attorno a Coffee Crush: i fondi di caffè come risorsa, non come scarto. Il brand ha elaborato una serie di utilizzi pratici, costruendo un discorso attorno all'economia circolare domestica che parla a un consumatore che guarda alla qualità ma anche all'impatto di ciò che consuma.

In ambito cosmetico, i fondi di caffè hanno una tradizione consolidata. Combinati con olio di cocco o di mandorle si trasformano in uno scrub naturale per corpo e viso, capace di eliminare le cellule morte e stimolare la microcircolazione con un'azione energizzante e levigante. Un impacco preparato con fondi di caffè e acqua diventa invece una maschera per capelli che dona lucentezza ai capelli scuri e rivitalizza il cuoio capelluto. Più banale ma altrettanto efficace: strofinati sulle mani dopo aver maneggiato aglio o cipolla, eliminano gli odori persistenti meglio del sapone da solo. Sul fronte domestico, i fondi si rivelano un alleato versatile. La loro composizione - ricca di azoto, potassio e magnesio - li rende un concime naturale di qualità per le piante, specialmente quelle acidofile come ortensie, azalee e rose, da spargere direttamente nel terreno. Posizionati in una ciotolina, i fondi secchi assorbono gli odori sgradevoli nel frigorifero o nelle scarpiere con un'efficacia che supera quella di molti prodotti chimici specifici. La loro abrasività delicata, infine, è utile per sgrassare pentole e padelle incrostate senza intaccare le superfici. Anche in cucina trovano una funzione inaspettata. Aggiunti in piccole dosi agli impasti di torte al cioccolato o brownie, contribuiscono con una nota tostata che arricchisce il profilo aromatico del dolce, e nelle marinature per la carne rossa donano profondità di sapore. E restano, come già detto, uno dei metodi più efficaci per tenere il frigorifero privo di odori.