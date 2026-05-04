La rivoluzione del Krups Coffee Crush: dal chicco alla tazza, senza capsule né sprechi. Ecco tutte le caratteristiche delle macchine, il gusto del caffè e l’attenzione alla sostenibilità

Milioni di italiani lo fanno ogni giorno, spesso più volte: preparare un caffè. Un gesto abitudinario che ha però il peso di un rituale, capace di scandire la giornata, creare una pausa o diventare un momento di condivisione. Groupe SEB, con il suo marchio Krups - leader nella produzione di piccoli elettrodomestici da cucina - ha deciso di portare questa esperienza a un livello superiore lanciando Coffee Crush, una linea di macchine da caffè a chicchi progettata per chi vuole qualità autentica tra le mura di casa, senza rinunciare alla praticità e con un occhio concreto alla sostenibilità. Il cuore della tecnologia Coffee Crush sta nella macinatura al momento: i chicchi vengono macinati e pressati a ogni utilizzo, preservando intatto il profilo aromatico del caffè fresco. La pressione di estrazione è fissata a 15 bar costanti, assicurati da un sistema di pressatura automatica abbinato a macine in acciaio inox. Il risultato è un espresso tecnicamente preciso, ogni volta. A rendere la macchina adatta anche alle mattine silenziose contribuisce un livello sonoro contenuto: appena 48 dB(A) durante l'estrazione. Dal punto di vista dell'utilizzo, Coffee Crush è pensata per essere accessibile e facile da usare. Si caricano i chicchi, si preme un pulsante, e la macchina porta a termine l'intero processo in autonomia. La pulizia è altrettanto immediata: il fondo di caffè si estrae con un singolo gesto. La macchina misura solo 15 centimetri di larghezza, un formato progettato per adattarsi ai piani cucina più affollati senza sacrificare l'estetica.
Una gamma per ogni esigenza
Coffee Crush non è un prodotto unico ma una famiglia di quattro modelli con profili distinti. Il modello Coffee Crush è rivolto a chi cerca un'esperienza diretta e senza fronzoli, centrata su espresso e caffè lungo. Un gradino sopra si trova Coffee Crush Extra, che amplia le possibilità di personalizzazione per chi vuole un controllo più fine sul risultato. Poi c’è il modello Coffee Crush Experience, riferimento di tutta la gamma, dotato della funzione cold brew, per chi vuole portare a casa anche il caffè freddo. A completare la lineup c'è Coffee Crush Edition, che integra un sistema a due livelli dedicato alla schiuma di latte - la soluzione per chi non vuole rinunciare a cappuccini e latte macchiato fatti bene. Questo modello è atteso sul mercato italiano a partire da settembre 2026. Il prezzo consigliato è di 349,99 euro per il Coffe Crush Experience e 299,99 euro per le altre tre.
La fine delle capsule, l'inizio di qualcos'altro: la seconda vita del caffè
Eliminare cialde e capsule non è solo una scelta tecnica. Coffee Crush lavora esclusivamente con chicchi, il che significa zero rifiuti di imballaggio in plastica o alluminio: quello che rimane dopo ogni estrazione è un fondo di caffè 100% compostabile. In un contesto in cui le capsule monouso figurano tra i rifiuti da cucina più diffusi, è una distinzione che Krups ha scelto di mettere al centro del progetto, non in margine. È da questa scelta che nasce anche la seconda anima della comunicazione attorno a Coffee Crush: i fondi di caffè come risorsa, non come scarto. Il brand ha elaborato una serie di utilizzi pratici, costruendo un discorso attorno all'economia circolare domestica che parla a un consumatore che guarda alla qualità ma anche all'impatto di ciò che consuma.
In ambito cosmetico, i fondi di caffè hanno una tradizione consolidata. Combinati con olio di cocco o di mandorle si trasformano in uno scrub naturale per corpo e viso, capace di eliminare le cellule morte e stimolare la microcircolazione con un'azione energizzante e levigante. Un impacco preparato con fondi di caffè e acqua diventa invece una maschera per capelli che dona lucentezza ai capelli scuri e rivitalizza il cuoio capelluto. Più banale ma altrettanto efficace: strofinati sulle mani dopo aver maneggiato aglio o cipolla, eliminano gli odori persistenti meglio del sapone da solo. Sul fronte domestico, i fondi si rivelano un alleato versatile. La loro composizione - ricca di azoto, potassio e magnesio - li rende un concime naturale di qualità per le piante, specialmente quelle acidofile come ortensie, azalee e rose, da spargere direttamente nel terreno. Posizionati in una ciotolina, i fondi secchi assorbono gli odori sgradevoli nel frigorifero o nelle scarpiere con un'efficacia che supera quella di molti prodotti chimici specifici. La loro abrasività delicata, infine, è utile per sgrassare pentole e padelle incrostate senza intaccare le superfici. Anche in cucina trovano una funzione inaspettata. Aggiunti in piccole dosi agli impasti di torte al cioccolato o brownie, contribuiscono con una nota tostata che arricchisce il profilo aromatico del dolce, e nelle marinature per la carne rossa donano profondità di sapore. E restano, come già detto, uno dei metodi più efficaci per tenere il frigorifero privo di odori.
Coffee Crush si inserisce in una traiettoria di consumo precisa: quella di chi cerca prodotti premium che non mettano in contraddizione qualità e valori ambientali. Optare per una macchina a chicchi significa ridurre concretamente i rifiuti domestici, trasformando una voce di costo - ambientale prima ancora che economica - in una risorsa utilizzabile. Il riutilizzo di materiali organici come i fondi di caffè è indicato da esperti di sostenibilità e operatori dell'economia circolare come uno degli approcci chiave per tendere a un modello a rifiuti zero. Con questa gamma, Krups vende un elettrodomestico e insieme propone un modo diverso di stare in cucina: più consapevole, più creativo, meno dipendente dall'usa e getta.
Il parere di Clarissa Boscolo, insegnate ed esperta di Mindfulness e Mindful eating
C'è una dimensione del caffè che va oltre la bevanda, oltre la qualità dell'estrazione e la scelta dei chicchi. È quella che Krups ha deciso di esplorare coinvolgendo Clarissa Boscolo, insegnante di Mindfulness e Mindful eating, con l'obiettivo di restituire al rito del caffè domestico una profondità che spesso si perde nella fretta quotidiana. Il punto di partenza è semplice: viviamo in un contesto che privilegia la produttività e la risposta immediata, e che raramente lascia spazio alla presenza. Il caffè, in questo schema, diventa spesso un gesto consumato di corsa, mentre la mente è già proiettata altrove. Secondo Boscolo, proprio qui sta l'occasione: nei piccoli rituali quotidiani si apre la possibilità concreta di fermarsi, anche solo per qualche minuto. Riscoprire il caffè come rituale significa restituirgli attenzione. La preparazione diventa parte dell'esperienza: il profumo che si sprigiona durante la macinatura, il calore della tazzina tra le mani, il gusto che si rivela sorsata dopo sorsata. Sono segnali sensoriali che, se ascoltati, riportano al momento presente in modo diretto e accessibile. La Mindfulness, in questa prospettiva, non è qualcosa da aggiungere alla giornata come un compito in più, ma un modo diverso di attraversare ciò che già si fa. Boscolo propone un approccio in sette passaggi per trasformare la pausa caffè in un momento di presenza reale. Prima di tutto, portare attenzione al corpo e al respiro. Poi osservare il caffè - colore, superficie, densità. Sentire la tazzina tra le mani, registrarne la temperatura e il contatto. Percepire il profumo prima ancora di bere. Assaggiare lentamente, con attenzione alle sensazioni che emergono. Deglutire con consapevolezza, notando ciò che resta. Concludere con un respiro e un momento di presenza prima di riprendere il filo della giornata. Sette gesti che non richiedono tempo aggiuntivo, ma una qualità diversa di attenzione.