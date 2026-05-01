1 maggio 2026

Ho visto “Il Diavolo veste Prada 2” al cinema e mi sono ricordata del futuro che io e tante altre avevamo sognato: un film, la moda, il giornalismo

1 maggio 2026

Non chiamatelo filmetto. Scegliere Il Diavolo Veste Prada 2 di David Frankel al cinema non significa (solo) ritagliarsi due ore per distrarsi, ma mettersi a discutere su quanto abbiamo perso la voglia di informarci ed essere presenti. Ecco perché il sequel continua a ispirarci tremendamente

Foto di : Macall Polay

Ho visto &ldquo;Il Diavolo veste Prada 2&rdquo; al cinema e mi sono ricordata del futuro che io e tante altre avevamo sognato: un film, la moda, il giornalismo

Da una parte della scrivania c’era Miranda Priestly (Meryl Streep): direttrice di una delle più conosciute riviste di moda di sempre. Dall’altra una ragazza che si chiamava Andrea Sachs (Anne Hathaway). Sul tavolo, tra i bozzetti e ritagli di giornale, la storia della moda, i vestiti firmati, le paranoie di chi ha vent’anni e la frenesia di costruirsi un futuro al più presto. Il Diavolo Veste Prada era la novella di una neolaureata giovane e precaria in un sistema non troppo giovane ma presumibilmente precario condito da bottoni, battute cattive, titaniche fatiche e tentativi di accesso alla bellezza sublimata. Ecco, volevo chiedere di questo alla vita, ma senza le battute. Scrivere d’arte e di moda, vedere da vicino i capi ancora prima che diventassero tendenze, riempire gli spazi bianchi di un documento qualunque di commenti sulle allucinanti idee di nuovi direttori creativi che cambiano, come seguono i giorni. Esplorare fuori, tra le sfilate e gli ambienti affollati, l’idea creativa. L’ispirazione che Karl Lagerfeld, in un'intervista degli Archivi WWD, diceva di cercare in ogni cosa. Leggere e informarsi per ispirarsi. Ma oggi, abbiamo ancora voglia di farlo? Visto il sequel, verrebbe da rispondere di no.

Meryl Streep Macall Polay
Meryl Streep Macall Polay

Il vero protagonista de Il Diavolo Veste Prada 2 uscito in sala in questi giorni, anche se il mondo sembra averlo già visto da tempo, non è Miranda o Andy, ma il “giornalismo”, anzi, piuttosto la sua discesa per una strada che non vogliamo conoscere. Persino Miranda non è più così cattiva e forse non può neanche esserlo visto che sopra di lei c’è un editore, e sotto, gli sponsor che fanno galleggiare una barca che altrimenti rischierebbe di affondare. È umana esattamente come tutti. E come tutti deve fare i conti con i soldi (e i click). C'è però una grande assenza nell'analisi proposta dal film. All'appello mancano i content creator o influencer. Ed è curioso, specie considerando quanto proprio loro stiano portando avanti la promozione del film che è già un trend al giorno due. Perché sono stati esclusi in una lente così 'presente'? Come mai scegliere di non parlare proprio della convivenza tra giornali e divulgazione online? Comunque sia Il Diavolo Veste Prada 2 riesce in modo intelligente e complesso a costruire un film con al centro un tema grande e pesante che speriamo non si dissolva velocemente nei pensieri di chi lo vedrà o lo ha già visto, ma diventi spunto di riflessione sul senso della parola e dell’informazione, perché se è vero che anche i canali per aggiornarsi stanno diventando altri, come sta diventando altro ciò che conoscevamo, la verità è che non vogliamo essere complessi e le cose attorno a noi, con attenzione, non riusciamo a vederle. Quando invece dovremmo vedere tutto. Per farci un'idea, anche creativa.

Emily Blunt ne Il Diavolo Veste Prada 2 macall polay
Emily Blunt ne Il Diavolo Veste Prada 2 Macall Polay
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