“Porco Rosso” e quei legami che nessun fascismo spezza. Il capolavoro di Hayao Miyazaki è il film giusto, ora e sempre, da vedere il 25 aprile

La frase “Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale” di Porco Rosso è diventata talmente iconica da rischiare, un po’ come accade ogni anno con la Festa della Liberazione, di suonare retorica, consumata, quasi svuotata. Eppure quella frase, quel film e anche il 25 aprile hanno ancora oggi un peso enorme, forse ancora più oggi, immersi come siamo in un mondo digitale sconfinato e allo stesso tempo sempre più soli, compressi dentro dinamiche economiche e tecnologiche che decidono per noi più di quanto vorremmo ammettere. Porco Rosso è certamente un film antifascista, e la storia del pilota Marco Pagot lo dimostra in ogni sua scelta. Ma fermarsi qui significa ridurlo. Miyazaki racconta qualcosa di più profondo, qualcosa che ha a che fare con la memoria, con i legami e con quel filo invisibile che tiene insieme ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che continuiamo a portarci dietro. C’è una scena, meno citata ma decisiva, che rende tutto questo chiarissimo. A un certo punto vediamo una distesa infinita di aerei che salgono nel cielo, una sorta di processione silenziosa che attraversa le nuvole. Non è chiaro se sia un sogno, un ricordo o una visione, ma poco importa. Quegli aerei sono i morti, sono i compagni di Marco, i piloti che non sono tornati più. È lì che si capisce che ogni gesto di Porco Rosso è abitato da chi non c’è più. Il suo volo non è mai da solo.