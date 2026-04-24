Abbiamo visto LOL 6 su Amazon Prime, ma com'è? Tra limoni spremuti in faccia e acquari, lo scacciapensieri perfetto. E spoiler: ogni tanto addirittura si ride

Arrivato in Italia mentre il Paese affrontava ancora la pandemia da Covid, era l'aprile del 2021, la prima stagione di LOL è ricordata come la più divertente, a differenza delle successive che, al contrario, sembravano aver perso il tocco comico. Lo show insomma, senza l'effetto novità né un contesto che urlava bisogno di leggerezza, si era spogliato per quello che era realmente: uno show in cui il rischio, per format e caratteristiche dei protagonisti, è che si diverta solo chi vi prende parte. Eppure, negli anni, Prime continua a riproporlo e i comici a partecipare; anche i più blasonati; anche quelli ritenuti geniali come, ad esempio, Corrado Guzzanti.

Ecco allora che in questa sesta edizione approdano Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Barbara Foria, Carlo Amleto, Gianluca "Scintilla" Fubelli, Yoko Yamada, Valentina Barbieri e il duo degli Ufozero2. Nel ruolo di disturbatori malefici poi, Andrea Pisani e Federico Basso, vincitore della quinta edizione; in cabina di regia invece, Angelo Pintus e Alessandro Siani.

Qualcosa è cambiato nel format? No, al solito divertono più le situazioni che si creano, piuttosto che le battute o gli sketch. Ma sarà che là fuori la congiuntura è talmente complessa che, anche senza pandemia, il bisogno di non ridere è più forte che mai, ma LOL finisce per essere lo scacciapensieri perfetto.