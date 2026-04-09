Ci vuole The Boys 5 per fare della vera satira sugli Usa. Il Patriota-Trump è ormai un fascista, la manosfera aiuta la propaganda e pure Peter Thiel (e Obama) ci finiscono in mezzo

Insomma si riparte da lì. La resistenza dei Boys è divisa. Hughie, M.M e Frenchie sono nei campi per oppositori (e per chi fa meme su Patriota), mentre fuori Kimiko è scomparsa e Starlight prova a tenere viva la fazione, ridotta al minimo, di chi si oppone al dominio Super. Butcher, invece, è ormai libero da ogni schermo morale e rimane convinto che l’unica soluzione sia il virus per uccidere ogni persona dotata di poteri. Il prezzo da pagare è alto quando si stratta di liberare un Paese. Questa prima parte di stagione è dedicata al recupero dei compagni dal campo e alla ripartenza del piano per infettare Patriota. Dopo cinque stagioni è difficile orientarsi nella foresta di personaggi inserita nella trama (Love Sausage, con il pene allungabile, è più un divertissement che utile davvero) e se davvero si vuole trovare un punto debole è la staticità di alcuni: ormai molti protagonisti rimarranno uguali fino alla fine, senza evoluzione. Ci sta arrivati a questo punto e infatti, come annunciato da Kripke, ci saranno perdite. I più cambiati tra la quarta e la quinta sono Starlight “rivoluzionaria” e M.M, Latte Materno, disilluso. A Train è decisivo, ma fa poco più di un cameo. Patriota, invece, è una statua. E chiunque, intorno a Patriota, sembra inutile nella strategia che il più forte dei supereroi potrebbe tranquillamente portare avanti da solo.