Carlo Verdone, ti vogliamo bene! Abbiamo visto “Scuola di seduzione” su Paramount +, una commedia comfort che è come ritrovare un vecchio amico

A Carlo Verdone si perdonano molte cose. Se dietro la macchina da presa c'è lui ad esempio, possiamo fingere pure che un Lino Guanciale che pensa di essere invisibile alle donne, sia credibile. Perché a Verdone si perdona appunto quello che per altri sarebbe peccato mortale: gli stereotipi, le ingenuità, l'impressione che quel film segua un canovaccio già visto. Ma quando si tratta del Carlo nazionale, quello che ci ha regalato i personaggi nevrotici, le maschere di un'epoca, il già visto diventa conforto. Un po' come ritrovare un vecchio amico e raccontarsi, per l'ennesima volta, aneddoti felici: di quelli che sai già come andrà a finire la storia, eppure trovi che questo aspetto sia il loro più grande pregio. E proprio così è Scuola di seduzione, ultima fatica dell'autore romano: è la storia che hai già ascoltato, e che continui a riascoltare con piacere.

Senza passare dal cinema, la commedia è planata direttamente sul piccolo schermo grazie a Paramount + il primo aprile: l'ultimo capitolo di un sodalizio iniziato, e consolidato, con quattro stagioni della serie Vita da Carlo.