Esclusiva: Dopo la notizia del caos all’Auditorium Parco della Musica i sindacati chiedono una convocazione urgente con Roma Capitale e sganciano la bomba: “I capitolati di appalto non garantiscono la salvaguardia occupazionale”

I sindacati, il 24 aprile 2026, hanno scelto di inviare così una nota ufficiale che riportiamo qui di seguito:

“Facendo seguito alla nostra nota dello 06/03/2026 e alle interlocuzioni intercorse, le scriventi organizzazioni sono a richiedere un incontro con Roma Capitale, alla presenza del Direttore Generale e dell’Assessore alla Cultura, e a Fondazione Musica Per Roma in merito agli appalti relativi ai servizi di Accoglienza e Ristorazione. Come già denunciato, nel primo caso si rischia di non vedere riconfermati nemmeno i parametri orari attualmente vigenti per le operatrici e gli operatori del servizio di Accoglienza e Ospitalità. Per quanto invece attiene ai servizi di Ristorazione e Bar/Caffetteria, i cui avvicendamenti tra imprese sono imminenti, i capitolati di appalto - contravvenendo a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e dagli accordi sindacali tra Roma Capitale e organizzazioni sindacali confederali in tema di qualità del lavoro negli appalti pubblici – non garantiscono la clausola di salvaguardia. La salvaguardia occupazionale viene quindi lasciata all’interlocuzione tra sindacato e azienda subentrante, con rischio occupazionale in un caso o di perdita di diritti acquisiti, salario e anzianità convenzionale, in un altro. Per tali motivi, si ritiene imprescindibile una convocazione tempestiva da parte di Roma Capitale, finalizzata alla risoluzione definitiva di una vertenza di significativa rilevanza sia sul piano occupazionale sia su quello culturale. Si confida in un sollecito riscontro e nella massima attenzione verso la situazione esposta.”