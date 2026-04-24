Sta scoppiando un casino all’Auditorium di Roma che arriverà fino al Tar del Lazio, ma la storia è molto più grande e noi iniziamo a raccontarvela: tra catering, ristoranti e sicurezza nei musei

La Palombini S.r.l. di Roma, nata nel 1963, è presente in alcune delle più importanti e prestigiose sedi della Capitale, dalle Scuderie del Quirinale al Palazzo delle Esposizioni, passando per l’Università Luiss Guido Carli, il Palazzo dei congressi e quest’anno ha collaborato anche agli eventi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il presidente della Palombini è Sergio Paolantoni, classe 1960, membro di giunta della presidenza di Confcommercio Roma e presidente dal 2020 al 2026 della Fipe Confcommercio Roma, la sezione capitolina della Federazione italiana pubblici esercizi.

Abbiamo recuperato la lista dei candidati per l’affidamento del servizio di catering e caffetteria e si tratta di alcune delle più importanti società attive in Italia. Oltre alla Palombini Ricevimenti, hanno gareggiato la ⁠ORESTA 2 NATALIZI, la ⁠Relais le Jardin S.r.l., la⁠ ⁠Lux Eventi, la GMA SERVICES, la ⁠Bar Banqueting S.r.l., la Nicolai S.r.l., la RTI Maestri Pasticceri S.r.l. la CIRFOOD S.C., la Fast Eat Italy e la Baja Gestioni S.r.l. Possibile che tutte queste realtà tranne due non abbiano superato la soglia di sbarramento tecnica (42 punti su 70) prevista dalla manifestazione di interesse?

Le varie controversie legate a questo incarico sono così diventate oggetto di discussione al Tar del Lazio, che dovrà appunto pronunciarsi a inizio giugno. Anche nel determina di aggiudicazione si fa riferimento a questa pendenza giudiziaria, sostenendo che si potesse procedere con l'affidamento dell'incarico dal momento che il Tar non aveva ancora “sospeso gli atti impugnati” e in considerazione del fatto che l'offerta della Palombini Ricevimenti era più vantaggiosa rispetto a quella “dell'attuale affidatario degli spazi opera in regime di prorogatio”.