Se cercate un disco rivoluzionario, lasciate perdere “Solito cinema” di Juli, un’overdose di pop romantico pieno di feat comodi da fischiettare in macchina

Menomale che dopo arriva una strumentale, finalmente. Perché finora a Juli è piaciuto vincere facile. Se fai un disco con artisti che hanno fanbase molto attive, è chiaro che il disco piacerà perché sarà in grado di coinvolgere una fetta di pubblico più vasta, ma se ci metti la strumentale è lì che dimostri chi sei. Vertigine sì, è un brano da riascoltare. Un crescendo di emozioni da spararsi negli auricolari in quei momenti in cui la vita ti trascina e tu non capisci cosa diavolo stia succedendo. È qui che Juli si impone davvero. È qui che lo vediamo “nudo”. Forse nel disco ci volevano più tracce così, sarebbe stato rischioso e sicuramente avrebbe ottenuto meno ascolti, ma era un salto che andava fatto per azzittire chi lo guarda ancora con scetticismo.

Ma il disco non perde il mordente con la traccia successiva, che è un remix di Brutta storia in versione acustica. A fianco a Juli e Emma c’è la voce angelica d’Italia: Elisa. Lei mette d’accordo tutti, cosa le vuoi dire ad Elisa? La bellezza di questo brano, però, sta nelle voci miscelate di lei e Emma. L’artista salentina ha deciso di farci venire la pelle d’oca con delle doppie voci che non temono la “concorrenza” della collega e amica. Il sound è coinvolgente e, nonostante si tratti di un brano edito, risulta il più riuscito del disco, quello che davvero rimane. Le voci di Emma ed Elisa si rincorrono in una sorta di esercizio vocale e per Juli riuscire a stargli dietro non dev’essere stato facile. Ma a sentire il brano possiamo confermarlo: sfida superata.

Noi, disillusi è il brano in cui il producer accompagna Enrico Nigiotti. Una traccia minimale che funziona, ma non suscita particolari riflessioni. Perfettamente inserita in un disco tiepido.

La penultima traccia del disco è Qui piangono tutti con Tredici Pietro. Ve ne siete accorti, no? Che Pietro Morandi non è un rapper? Ok, le etichette non contano ma, dal momento che il suo nome viene ancora associato al mondo urban, è giusto fare chiarezza. Ed è proprio lui a farla con questo ennesimo brano melodico. Funziona? Inserito nell’album sì.

E l’ultima traccia non poteva che essere quella che chiude il cerchio. Perché sì, Juli è Juli anche senza Olly, ma alla fine “si torna sempre dove si è stati bene”. Che poi Juli da lì non se n’è mai andato davvero. Chiudere il disco con Olly era dovuto. Su Cantilene non c’è molto da dire. Il brano è la celebrazione di un successo, di come è iniziato e con chi. È più un brano simbolico, che sintetizza il disco che altro. Sembra più un omaggio al duo.

Se dovessimo descrivere in poche parole cos’è Solito cinema, diremmo: un perfetto disco pop senza sorprese (fatta eccezione per la parte centrale). A stupire è la prima traccia con Concato, la strumentale e il remix di Brutta storia con Emma ed Elisa, per il resto il disco resta tiepido e ci vuole dire chiaramente che Juli è bravo in quello che fa, ma sta ancora "nel suo". Come primo disco da famoso va bene, promosso con la sufficienza. Adesso, però, ci aspettiamo che nel prossimo Juli molli le amicizie ed esca fuori dalla comfort zone, perché anche facendo pop si può fare la rivoluzione, ma per farla bisogna essere coraggiosi.