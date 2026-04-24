Sky annuncia la seconda edizione di Money Road, il reality rivelazione con Fabio Caressa: riuscirà a ripetere il suo successo, senza l'effetto sorpresa?

Homo hominis lupus: specie se di mezzo ci sono il caldo umido della Malesia, i chilometri di trekking e, soprattutto, un bancomat nella giungla. La prima stagione di Money Road era stata una rivelazione, in termini di riscontro di pubblico: il reality di Sky infatti, si era concluso dando uno schiaffo in faccia agli spettatori. Negli ultimi minuti, i soldi avevano vinto sul gruppo: il tradimento finale aveva lasciato tutti a bocca aperta, sia i concorrenti che gli spettatori.

Money Road ci aveva sbattuto in faccia l'egoismo, raccontandoci che l'interesse personale aveva avuto la meglio sui rapporti umani. In realtà questo era stato il filo conduttore dell'intera prima stagione, ma sembrava che col passare dei giorni, il gruppo si stesse riscattando: invece no, l'ultima puntata ci aveva tolto ogni speranza sulla solidarietà umana.

Ecco allora che è stata appena annunciata la seconda stagione: dato che la prima ci aveva lasciato molte domande, l'esperimento continua. In onda da giovedì 21 maggio, alla conduzione tornerà Fabio Caressa.