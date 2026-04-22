Perché Zazzaroni-Sabatini (e Caressa) che reagiscono ad Adani-Cassano è un passaggio storico del calcio parlato, mica solo una questione di garra charrua o giornalisti “leccac*lo”

Non è forse “internazionale”, questo intrigo, ma è di certo fitto. Mica solo una questione di garra charrua e folklorismi simili. Partiamo con i principali protagonisti della vicenda: Lele Adani e Antonio Cassano da una parte, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini dall’altra. A bordo campo, attentissimi a seguire ogni possibile sviluppo della vicenda, Fabio Caressa e Gigi Cagni. Outsider di lusso: Enrico Silvestrin. Variabile impazzita che potrebbe innescarsi entro fine 2026: Fabio Capello.

Ma che ca**o è successo?

Beh, si tratta dell’inevitabile collisione fra due mondi teoricamente lontani: su un lato, Adani e Cassano, persuasivi interpreti di una comunicazione calcistica molto libera e sfrontata. “Viva el Futbol”, il loro vodcast, è opinionismo d’assalto, senza freni. Analisi, passione, aneddoti ancora avvolti nella condensa di uno spogliatoio dopo le docce. L’atteggiamento è da fantasisti – ricordate l’Adani quasi poetico che vede nella Bosnia che elimina gli Azzurri dal Mondiale una commovente metafora cosmica? Fantasisti che però, talvolta, si concedono la libertà di picchiare duro (lo sfogo di Cassano dopo la débâcle della Nazionale di Gattuso).

Sull’altro lato del ring, Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, e Sabatini, giornalista di lungo corso, oggi volto di Sport Mediaset. I due si incontrano, ospiti di Giuseppe Cruciani, nel vodcast “Numer1”, disponibile su YouTube, Spotify e piattaforme assortite. Curriculum tosti alle spalle, una vita fra i campioni. A commentare le gesta di chi esalta o affossa lo sport che li ha convinti a trasformare scrittura e comunicazione in ragioni di vita.

Una semplice faida? Una storia di personaggi che, in fondo, si stanno solo vicendevolmente sui cosiddetti? No, c’è di più. E non parliamo di “una diversa idea di calcio”, ma di lignaggio. Adani e Cassano sono giacobini ironici, divertiti e inca**ati. Zazzaroni e Sabatini sono giornalisti togati figli di un Ordine (che probabilmente non amano – vado a intuito –, ma tant’è), figli di una gavetta, figli della pagina scritta prima ancora che del pallone, l’arnese con cui invece Adani e Cassano hanno avuto un lungo, per quanto dagli esiti ben diversi, rapporto.

Così i giacobini, invocando Il Calcio (maiuscole d’obbligo) affermano anche, nemmeno tanto fra le righe, che chi non parla secco, chiaro e dritto è semplicemente un pavido attore “politico” la cui ambizione è vivere “grazie al calcio” più che “di calcio”. I secondi, Zazza e Sabatini, osservano invece che è facile sparare con una mitragliatrice senza sentirsi addosso la responsabilità di costruire ragionamenti coerenti, circostanziati e blindati. Perché tanto verba volant e i follower, di una certa volatilità delle parole, se ne sbattono. Vogliono polemica, sfide continue, paragoni vertiginosi. Troppo facile, sostengono Zazza e Sabatini, spararle sempre grosse, magari offendendo. Questione soprattutto di stile, quindi? Nemmeno. Sembra, semmai, di assistere a un nuovo passaggio storico, che il calcio ribadisce, ma che in tanti altri ambiti o è già stato ampiamente avviato o potrebbe avviarsi a breve. Un passaggio delicato. L’idea sottesa, fronte Adani/Cassano, è: ma che ca**o vuoi mai analizzare il calcio, scrivere di calcio, parlare di calcio, tu che i piedi li usi giusto per calzare le scarpe? Di contro, il giornalismo in giacca e cravatta, che spesso rimanda all’idea sacrosanta che se vuoi trattare di droghe pesanti non devi per forza essere stato un eroinomane all’ultimo stadio, si difende dicendo: avete fatto la vostra fortuna giocando a pallone, ora non pretendete anche di essere dei fini maître à penser, perché per pensare/razionalizzare il calcio, o informare sul calcio, i piedi servono fino a lì. Stiamo estremizzando, sia chiaro, ma se sul fondo non crepitassero queste idee, il clash Adani/Cassano versus Zazzaroni/Sabatini non l’avremmo mai visto.