Pechino Express, la famigerata prova dei Sette Mostri e la nuova coppia delle Zanzare: ecco cosa succederà in Cina

Alla partenza, sono ancora in gara cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), e Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste).

Al termine della corsa, i viaggiatori scopriranno il contenuto della Busta Nera che, come sempre, decreterà se la tappa sarà eliminatoria o no. Qualora non lo fosse dunque, le cinque coppie affronteranno insieme l’ultima tappa cinese prima di volare in Giappone, terzo e ultimo Paese di questo viaggio on the road in Oriente.