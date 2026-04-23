Pechino Express, la famigerata prova dei Sette Mostri e la nuova coppia delle Zanzare: ecco cosa succederà in Cina

È arrivato quel momento dell'anno, per i viaggiatori di Pechino Express: quello in cui incontrare altre culture, ma soprattutto mangiare, diventa una prova estrema. Settima puntata per l'adventure game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca, e l'ombra dell'impresa più difficile di tutte: la prova dei Sette Mostri. Cioè sette "pietanze" che rappresentano cibi assolutamente tipici del luogo, ma difficilissimi da mangiare per i concorrenti del programma.
Negli anni infatti, abbiamo visto orecchie di maiale, sangue di gallina, vermi di ogni sorta e taglia, uova fecondate e bollite: a queste specialità locali già ingurgitate nelle edizioni passate, si aggiungeranno altre prelibatezze che le coppie potrebbero vomitare da un momento all'altro.
Per questa settima tappa inoltre, la penultima in Cina, entrerà in gioco una nuova coppia: Le Zanzare.
Sette piatti tipici dello street food locale e una ruota divisa in sette spicchi, ciascuno contenente un cibo: il resto è affidato alla sorte. Momento tradizionale di Pechino Express, quella dei Sette Mostri è la prova più temuta. Ma prima, zaino in spalla e autostop.
La tappa si svolgerà lungo 804 chilometri: partenza fissata nell’antica città imperiale di Nanjing fino al traguardo di puntata, situato in cima a una ripidissima scalinata a Dengfeng. Per la tappa intermedia invece, il Libro Rosso si troverà a Shouchunzhen.
Ma durante la tappa, la più lunga di questo viaggio, i concorrenti non dovranno temere solo i Sette Mostri: entrerà infatti in gara anche una nuova coppia. Si tratta delle Zanzare, composta niente di meno che dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviata Giulia Salemi, pronti a creare scompiglio nella corsa. La Salemi infatti, storica concorrente del programma insieme alla madre Fariba, avrà con sé un malus: la “Fariba Flag”, che prende il nome dalla sua compagna di viaggio della quarta edizione dell'adventure game, con cui formava la coppia delle Persiane.
Alla partenza, sono ancora in gara cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), e Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste).
Al termine della corsa, i viaggiatori scopriranno il contenuto della Busta Nera che, come sempre, decreterà se la tappa sarà eliminatoria o no. Qualora non lo fosse dunque, le cinque coppie affronteranno insieme l’ultima tappa cinese prima di volare in Giappone, terzo e ultimo Paese di questo viaggio on the road in Oriente.