Pechino Express, va sempre più a benzina: terza tappa tra i vulcani dell'Isola di Giava, le coppie ancora in gara e il percorso con l'inviato Lillo

Le coppie faranno tappa tra i vulcani dell'Isola di Giava, in un percorso studiato insieme all'inviato Lillo: 329 chilometri totali, con partenza da Malang e arrivo a Kota Madium. È qui che è fissato il traguardo di puntata, punto in cui i concorrenti troveranno il Tappeto Rosso che segna la fine della corsa.

Ma come sempre, prima del traguardo finale di puntata, la tappa intermedia: si tratta stavolta della cima del Monte Bromo, vulcano intorno a cui si animano moltissime leggende locali. Sarà qui che i viaggiatori troveranno il Libro Rosso. Le coppie arrivate per prime potranno partecipare alla Prova Immunità, la prima della stagione, e potranno così giocarsi l’accesso diretto alla quarta tappa del viaggio. Chi supererà la prova, potrà così rilassarsi e pensare già alla prossima tappa, senza dover affrontare la seconda parte della puntata.

Una volta che saranno tutti al tappeto rosso, Costantino della Gherardesca annuncerà la classifica finale della terza tappa. Sarà a quel punto che, come sempre, spunterà la fatidica busta nera: la tappa sarà eliminatoria o no? Prima però, i vincitori al traguardo dovranno nominare una coppia: e se la busta dovesse rivelare che la terza tappa è eliminatoria, una seconda coppia uscirà dal gioco.