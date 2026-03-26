Pechino Express, va sempre più a benzina: terza tappa tra i vulcani dell'Isola di Giava, le coppie ancora in gara e il percorso con l'inviato Lillo

La corsa di Pechino Express arriva a Giava. Dopo l'eliminazione della coppia dei Creator, Mattia Stanga ed Elisa Maino, sono rimaste ancora nove coppie in gara che, come da tradizione dell'adventure game di Sky, viaggeranno zaino in spalla, un euro ciascuno in tasca al giorno e in valuta locale. È il road trip per eccellenza, quello che ispira letteratura e immaginario, l'idea romantica del viaggio che passa anche da tanti canali You Tube di chi molla tutto e parte all'avventura. Pechino Express è lo show che va su mezzi sgangherati, strade sterrate, città che sono reticoli di cavi elettrici, mentre la politica parla di green: il viaggio sporco e cattivo -certo, pur sempre in confezione televisiva- contro i video dei creator dai curatissimi feed Instagram.
Proprio i Creator, ironicamente, sono stati i primi "caduti" di questa tredicesima edizione del programma.
Le coppie faranno tappa tra i vulcani dell'Isola di Giava, in un percorso studiato insieme all'inviato Lillo: 329 chilometri totali, con partenza da Malang e arrivo a Kota Madium. È qui che è fissato il traguardo di puntata, punto in cui i concorrenti troveranno il Tappeto Rosso che segna la fine della corsa.
Ma come sempre, prima del traguardo finale di puntata, la tappa intermedia: si tratta stavolta della cima del Monte Bromo, vulcano intorno a cui si animano moltissime leggende locali. Sarà qui che i viaggiatori troveranno il Libro Rosso. Le coppie arrivate per prime potranno partecipare alla Prova Immunità, la prima della stagione, e potranno così giocarsi l’accesso diretto alla quarta tappa del viaggio. Chi supererà la prova, potrà così rilassarsi e pensare già alla prossima tappa, senza dover affrontare la seconda parte della puntata.
Una volta che saranno tutti al tappeto rosso, Costantino della Gherardesca annuncerà la classifica finale della terza tappa. Sarà a quel punto che, come sempre, spunterà la fatidica busta nera: la tappa sarà eliminatoria o no? Prima però, i vincitori al traguardo dovranno nominare una coppia: e se la busta dovesse rivelare che la terza tappa è eliminatoria, una seconda coppia uscirà dal gioco.
Queste le coppie rimaste in gara nello show prodotto da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, Steven Basalari e Viviana Vizzini “Gli Ex”, Tay Vines e Assane Diop “I Comedian”, Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani “Le Biondine”.
Pechino Express va in onda alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.