Da Jack Kerouac a Pechino Express. Il segreto del programma on the road vincerà sempre

Queste sono le coppie protagoniste dell'edizione in partenza: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi), Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), Steven Basalari e Viviana Vizzini (Gli Ex), Tay Vines e Assane Diop (I Comedian), Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator), Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste), Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Le Biondine).

Ma non è la gara, il cuore di Pechino Express: quello è il pretesto narrativo, più che l'anima dello show. Lo sono invece la bellezza dei luoghi, i volti delle persone, la notte a contatto con gli abitanti del posto. Non è un caso che Costantino della Gherardesca non chiami mai i protagonisti “concorrenti”, ma “viaggiatori”. Perché, appunto, è un'idea romantica del viaggio, ciò che permea il programma da tredici edizioni: è il mito del viaggiatore zaino in spalla che si arrangia, con pochi soldi e mezzi di fortuna.