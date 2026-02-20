Non è male quando senti il motore: le parole di Guido Meda sono un manifesto esagerato sulle corse, la vita e tutto il resto [VIDEO]

È un monologo che spiega la velocità e il modo in cui va messa insieme. A un certo punto sbroglia quel gran malinteso per cui chi guarda distrattamente le corse ci vede dentro istinto e pazzia. E invece la velocità è proprio una buona catena di attimi, una catena costruita con lima, pensiero e ritmo. Non è una roba da scemi, sentire il motore. E infatti uno scemo che sappia dominare la velocità non si è mai visto. Meda parla di limiti che vanno accarezzati e di tutto quello che conta, che infatti arriva verso la fine, quasi al traguardo: cerca di pretendere il meglio da te, a volte questo potrebbe coincidere con l’essere il migliore.



Qualcuno ci si farà un tatuaggio con questo monologo, eppure non basterebbe scriverlo in corsivo per farlo arrivare così. Funziona meglio a voce, sono le parole adatte a spiegare qualcosa a cui un nome, magari, non eri riuscito a trovarlo. È un manifesto per lo sport del motore e per il motore che abbiamo dentro, perché il sospetto che ti sorprende verso il quarto ascolto è che sentire il motore sia anche quel modo lì di campare, a braccia aperte.



È una bella dedica da far ascoltare a quelli amici che si intendono di cinema, di musica, delle arti tutte e della scienza, anche di numeri magari, di cose serie e alte e grandi, complesse. Perché può capitare di trovarsi in un sottile imbarazzo a spiegare loro, o se non altro a comunicare, la piccola magia di quando lo senti, il motore. Ecco: fa proprio così, è proprio questa roba qui. Non è male, quando senti il motore.