Jorge Martìn fit a Buriram. Ma la bomba su Aprilia è il sogno italiano di Pecco Bagnaia in coppia con Marco Bezzecchi

Si tratta, sia chiaro, di indiscrezioni che devono essere prese come tali e non come verità colate. Ma è indubbio che Pecco Bagnaia è a un bivio perché le porte in Ducati, anche se non esplicitamente chiuse, sono tutt’altro che aperte per lui. Qualcosa si è rotto dopo anni di gloria e c’è un Pedro Acosta che ha già più di uno stivale dentro Borgo Panigale. Sembra che in Ducati abbiano offerto a Pecco anche la possibilità di un rinnovo, ma riducendo in maniera sostanziosa l’ingaggio. Se vero, il messaggio implicito sarebbe più che palese. E Bagnaia non è quel tipo di pilota che non sa cogliere certi messaggi dopo due titoli mondiali vinti in MotoGP e una storia scritta sempre con i colori di Ducati addosso.

La scelta, probabilmente, non è mai stata restare in rosso o no, ma in che colore trasformare il rosso. Il blu di Yamaha era una prospettiva sicuramente allettante da un punto di vista economico, ma non certo tecnico. Idem per Honda, che a Sepang è sì andata forte, ma con un sacco di noie tecniche sulla nuova moto, in particolare per quanto riguarda i motori. L’arancione di KTM sarebbe stata una scommessa troppo grossa. E parlarsi con Aprilia, per trasformare il rosso in nero, sempre italiano, era effettivamente l’unica scelta saggia da fare. Dicono che quel parlarsi sia diventato subito un accordarsi, anche perché, in Aprilia, Bagnaia troverebbe l’amico di una vita, Marco Bezzecchi, per un dream team tutto italiano.