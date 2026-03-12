Caro Sal da Vinci, ogni scarrafone è bello a mamma soja. Samia Ghariani difende suo figlio Sayf: “È lui il vero vincitore di Sanremo”

Durante un’intervista su DiPiù Tv, Samia ha affermato con la solita tranquillità: “Non posso lamentarmi del secondo posto, va bene così”. Una frase che suona un po’ autoconsolatoria, con quel sottotesto che recita con un sorriso tirato: “peccato che non abbiamo vinto, ma va bene lo stesso, che importa”. In fondo per Samia ciò che conta davvero non sono le classifiche, ma l’affetto che il pubblico dimostra. Il fatto che il suo “mammone” sia arrivato secondo è, evidentemente, un piccolo dettaglio, ma non abbastanza per metterlo in ombra.

E così Samia diventa subito la “mamma chioccia” di questo Festival! Lo stesso Sayf ha voluto che lei fosse al centro della sua performance nella serata delle Cover, ma l’assist è arrivato nella finale. Quando il pubblico pensava che la sorpresa fosse finita, il giovane cantante ha deciso prelevare sua madre direttamente dalla platea, portandola sul palco. Un gesto che ha fatto impazzire i fan, ma che a molti è sembrato più un'ennesima dimostrazione del legame assoluto (e forse un po’ asfissiante) che lega il giovane Sayf alla sua mamma.

Samia, commossa, ha detto che non dimenticherà mai quel momento. Sayf appare ancora quel bambino da coccolare e proteggere da ogni insicurezza. Lui sì, ha conquistato il secondo posto e le classifiche, ma soprattutto ha rubato il cuore delle mamme d’Italia.

Ma non sarà un po’ troppo?

Nel mondo del grande spettacolo, c’è sempre qualcosa di affascinante nei legami familiari che travalicano il confine della normalità, ma forse questo è andato oltre. Samia ha trascorso il suo tempo a raccontare della sua giovinezza in Tunisia e di come Sanremo sia stato, per lei, una terra promessa fin dal 1984. Una storia romantica, certo, ma non sarà anche che Samia ha bisogno di un palco per essere protagonista, pure lei? La partecipazione di Sayf a Sanremo è stata forse un po’ invasa dalla sua leggera insistenza.

La realtà è che l'ombra della madre è stata decisamente ingombrante e il legame che hanno mostrato ha attirato più attenzione di quanto ci si sarebbe aspettato per una semplice storia di famiglia.

La presenza così presente della mamma di Sayf a Sanremo non è solo una questione di amore materno, ma una strategia che ha alimentato il mito del mammone e ha trasformato il palco del Festival in una vetrina di affetti che sanno più di sovraesposizione che di “quadro della semplicità”. Sayf, alla fine, è rimasto intrappolato in questa bolla protettiva, e sebbene il suo talento sia indiscutibile, non si può fare a meno di chiedersi se di questa presenza costante della madre ce n’era davvero bisogno.

