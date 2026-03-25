Achille Lauro si sbarazza di X Factor, o è X Factor che si sbarazza di Achille Lauro? Il programma di Sky cambia più giudici che concorrenti, e stavolta era tutto previsto

Per la ventesima edizione, X Factor è rimasto senza un giudice: nell'edizione 2026 infatti, all'appello mancherà Achille Lauro. L'artista romano avrebbe comunicato alla produzione di non voler più proseguire con il programma di Sky, così da potersi dedicare alla sua carriera musicale.
Appena visto all'Ariston nel ruolo di co-conduttore nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ora l'incosciente giovane vorrebbe concentrarsi sui concerti e, per questo motivo, avrebbe lasciato il suo posto al bancone.
Riconfermati invece i colleghi Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia, mentre alla conduzione tornerà Giorgia.
L'attuale cast era subentrato per la 18esima edizione, rilanciando la carriera di Giorgia che, dopo anni senza successi significativi, si era invece rivelata una scoperta alla conduzione. Insieme a lei, aveva fatto il suo ingresso un nuovo quartetto di giudici: dopo due anni, era ricomparso per la terza volta Manuel Agnelli che però, per la stagione successiva, aveva comunque preferito mollare. Così, alla voce degli Afterhours, era appunto succeduto Gabbani.
Grazie alla nuova squadra, il talent show di Sky era tornato in forma, dopo tre stagioni sottotono a conduzione Ludovico Tersigni e Francesca Michielin; stagioni in cui anche la giuria era cambiata, dato che insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico si erano avvicendati Rkomi e Morgan.
Con l'addio di Lauro, ora Sky starebbe cercando un sostituto: le riprese del programma del resto, prenderanno il via a giugno e l'azienda ha due mesi per trovare il giudice che completerà il quartetto. Come al solito, la messa in onda è poi prevista per settembre.
Non ci sarebbe nessun malumore nell'aria, solo l'agenda dei concerti che incombre. Di certo, X Factor ha rilanciato la carriera di Achille Lauro che, di pari passo con il procedere dello show, si è rifatto l'immagine ed è passato dal ruolo di ribelle che cantava "me ne frego" in tutina rosa a Sanremo, al dandy elegante dall'animo rock.
Eppure, per quanto il talent gli abbia giovato, per quanto pure si dica che i rapporti siano buoni, non era passato inosservato l'atteggiamento di Lauro nell'ultima edizione dello show. A partire dalla relazione con Gabbani, verso cui si è spesso dimostrato strafottente; tra i giudici, la new entry era sicuramente quello che Lauro soffriva di più. Non era poi passato altrettanto inosservato il momento in cui aveva persino contraddetto Giorgia, che lo invitava a seguire il regolamento al momento di scegliere chi eliminare, mentre lui continuava a rifiutarsi e a metterla in difficoltà durante la diretta. La clip era diventata virale, con i fan del programma che lo tacciavano di arroganza.
Per chi ha seguito la 19esima edizione dunque, l'addio di Lauro non suona come una novità: si capiva che stesse già guardando altrove dai suoi alterchi, dalla predisposizone verso il collega. Non bastava più chiamare "Senato" il pubblico sugli spalti, per nascondere l'insofferenza agli occhi del pubblico da casa. Evidentemente, la partecipazione a X Factor aveva già raggiunto il suo scopo.