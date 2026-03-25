Achille Lauro si sbarazza di X Factor, o è X Factor che si sbarazza di Achille Lauro? Il programma di Sky cambia più giudici che concorrenti, e stavolta era tutto previsto

L'attuale cast era subentrato per la 18esima edizione, rilanciando la carriera di Giorgia che, dopo anni senza successi significativi, si era invece rivelata una scoperta alla conduzione. Insieme a lei, aveva fatto il suo ingresso un nuovo quartetto di giudici: dopo due anni, era ricomparso per la terza volta Manuel Agnelli che però, per la stagione successiva, aveva comunque preferito mollare. Così, alla voce degli Afterhours, era appunto succeduto Gabbani.

Grazie alla nuova squadra, il talent show di Sky era tornato in forma, dopo tre stagioni sottotono a conduzione Ludovico Tersigni e Francesca Michielin; stagioni in cui anche la giuria era cambiata, dato che insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico si erano avvicendati Rkomi e Morgan.

Con l'addio di Lauro, ora Sky starebbe cercando un sostituto: le riprese del programma del resto, prenderanno il via a giugno e l'azienda ha due mesi per trovare il giudice che completerà il quartetto. Come al solito, la messa in onda è poi prevista per settembre.