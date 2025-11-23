Lettera di uno scrittore catanese a Delia di X Factor che canta in siciliano: "La nostra lingua è sacra, non un costume folkloristico"

No, no, Delia, no. Sicilia Bedda no. Non ti prestare, cazzo, a questa pizza-spaghetti-mandolino con la lamentazione di fondo che stiamo male ma la Sicilia è bedda, questa faccenda consolatoria mentre il tuo comune, Delia, è stato appena sciolto per mafia, sotto la bellezza dell’Etna e di tutto il cucuzzaro della mulinciana fritta con la ricotta salata, perché in Sicilia – te lo sei scordato, nel testo – si mangia bene e il problema, non ti dimenticare, è anche il ciaffico. No, Delia, no: la cartolina dell’anima dell’emigrante no. Perché non ci aggiungevi anche la valigia di cartone? Non si affitta ai meridionali, strappati dagli affetti e dalla propria terra invece sì, lo hai messo, ma non ti sembra un po’ già sentito, già ripetuto, un qualcosa che ci ha già sfracassato le palle.

Sia ben chiaro: li conosco i meccanismi di chi cerca materiale da mainstream per fare girare l’economia, e trova fantastico che tu voglia cantare in siciliano. Ma hai mai sentito le canzoni in siciliano di Carmen Consoli? O di Franco Battiato? Lo so, lo so, Delia: il tuo Sicilia Bedda vuole traslitterare Veni l’Autunno, proprio di Battiato, che “sicilia bedda” ce l’ha anche nel testo e che sembra – attenzione: sembra – una canzone banale, perché tutta la canzone è la preparazione per l’ultimo verso, così come C’era una volta a Hollywood è tutto un film preparatorio per l’esplosione finale. È Battiato che stende i veli e fa piovere le rose, e tocca l’anima solo al servizio di quell’ultimo, ultimissimo verso: “cu sapi si si in gradu di capiri, no sacciu comu mai ti vogghiu beni.”

Così come ’A Finestra, di Carmen. Ascolta, Delia, ascolta: “Tempi di biddizza e di puisia, d'amuri e di saggezza / zoccu ha statu aieri, oggi forsi ca putissi riturnari / si truvamu semi boni di chiantari / 'nta sta terra 'i focu e mari oggi sentu ca mi parra u cori / e dici ca li cosi stannu pì canciari.”