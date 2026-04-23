“King Marracash” è il livello finale per poter dire di aver conquistato tutto. Dopo dischi di platino, diamante e sold out: ecco l’ultima impresa di Fabio Rizzo

Quando in Vendetta - contenuta nell'album Status - cantava "Sono un leader, non sono un boss", era profetico. Marracash ha fatto tutto quello che si poteva fare, una sola cosa gli mancava: il cinema. Ogni fase della sua carriera è stata una scalata e ogni disco un cambio di pelle che ha cambiato la musica italiana. Ma stavolta il salto è diverso. Non è solo musica, con King Marracash, in sala il 25, 26 e 27 maggio, Marracash si prende anche il cinema. E lo fa come ha sempre fatto tutto: senza chiedere permesso, solo con i consensi di un pubblico sempre più ampio e partecipativo. Il docufilm arriva dopo il recente Block Party in Barona a Milano, nel suo storico quartiere. Il simbolo delle sue origini che ha ripercorso i pezzi storici della sua carriera, con a fianco Sfera Ebbasta ed Elodie, che sono intervenuti durante il live.

Il punto, però, non è il docufilm in sé. È quello che rappresenta dentro una traiettoria che parte molto più indietro, quando il nome Marracash girava tra i palchi piccoli e il rap italiano era ancora un linguaggio di nicchia. Milano sud e Barona, cemento e identità da plasmare. In quegli anni, insieme a realtà come i Club Dogo, si forma un asse che porterà il rap fuori dall’underground. Non era ancora mainstream, ma avrebbe cambiato la visione del rap in Italia, fino ad allora bistrattato da radio e major.

I primi passi di Marracash sono fatti di barre crude e presenza scenica. Il debutto omonimo del 2008 lo mette subito in una posizione chiara: non uno tra tanti, ma uno che vuole stare davanti. Poi arrivano gli anni della conferma, i dischi che consolidano e il rispetto che cresce e va oltre la fan base. Ma è nella crisi che si costruisce davvero il personaggio. Perché Marracash non ha mai raccontato solo il successo, ma ne ha raccontato soprattutto il prezzo; non solo quello che dà, ma soprattutto quello che toglie all’uomo, a Fabio.

Il punto di svolta vero arriva con Persona. Lì cambia tutto. La scrittura è introspettiva e profonda e ha un inevitabile impatto culturale all'interno di un'industria musicale plasticosa. "Dopo Persona tutti con il disco personale" è una barra del rapper che racchiude l'impatto che il disco ha avuto e un'attitudine che, dì lì in poi, è stata emulata dagli artisti. Non è più solo rap, ma un racconto stratificato dell’identità, maschere e fratture interiori comprese. È il disco che lo porta a un livello diverso, anche fuori dal genere. E da lì nasce una trilogia ideale che chiude un cerchio artistico e umano.

Nel frattempo, il mondo attorno è cambiato. Il rap è diventato il centro della musica italiana, ma Marracash non si è mai limitato a cavalcare l’onda, ha sempre creato la tendenza, senza mai volerla creare davvero. Lo dimostra con un’impresa che fino a poco fa sembrava impossibile: il primo tour negli stadi per un rapper italiano, culminato nella data simbolo di San Siro nel 2025. Più che un concerto, una dichiarazione di potere culturale.