“Niente canzoni d’amore” per Elodie e Marracash, la loro relazione però è un fenomeno culturale: ma perché tutti li rivogliono insieme?

“Ci sono sempre troppe regole. Ho visto già tutte le repliche”. È uno dei versi della famosa canzone di Marracash, Niente canzoni d’amore. E ieri, non a caso, il rapper l’ha eseguita insieme alla storica ex, Elodie, accolta da un boato di gioia e incredulità.

La cornice era Barona. Il Block Party lanciato per celebrare Persona Disco di Diamante è diventato simbolo di un hip hop che resiste a gran voce. 7.400 anime sotto al palco di via Enrico De Nicola a Milano, nel quartiere originario di Marracash. Con Sfera Ebbasta ed Elodie unici ospiti (a sorpresa) della serata.

Il biglietto dell’evento aveva un prezzo “popolare” di 25 euro: una lezione ai colleghi più avari dell’industria musicale. Marra si dimostra coerente con ciò che canta e, nonostante gli outfit griffati, ricorda ancora bene cosa significa stare nel quartiere a fare casino, insieme al suo pubblico.

Il ricavato va alla riqualificazione dei campetti della sua ex scuola media e il Block Party da celebrazione si trasforma anche in regalo per chi quelle zone le abita ancora.

Uno striscione appeso da un balcone adiacente al palco recita: “Marra uno di noi”. E basta questo a riassumere chi è Marra per i ragazzi della Barona.

Marracash è tornato da king nel suo quartiere. Anche se, a dire il vero, non se n’è mai andato davvero. Lui che in ogni suo successo ha sempre celebrato le sue origini, non poteva che scegliere la sua Barona per chiudere un cerchio.

Il Block Party a Barona lo ha emozionato più di San Siro, parola del king. Ma il 18 aprile in zona 6, è avvenuto anche qualcos’altro.

Se è vero che Marra che è un fenomeno nel suo campo, è anche vero che il rap non è l’unica cosa che può insegnarci.

Tra i momenti più sentiti della serata c’è stato sicuramente quello condiviso con Elodie, appunto.

La celebre storia d’amore tra il cantante e la rapper non è mai stato semplice gossip che riempie le pagine della cronaca rosa, è stata (ed è tuttora) un fenomeno culturale. Succede quando gli amori trapassano lo schermo, senza bisogno di continue narrazioni fiabesche, perché la loro autenticità diventa un modello per il pubblico.

I due si conoscono nel 2019, in occasione delle riprese del video di Margarita, tra le canzoni estive più ascoltate degli ultimi anni. La loro storia non viene documentata spasmodicamente, né nascosta in maniera ossessiva. Elodie e Marracash la vivono con grande naturalezza, nonostante la curiosità morbosa dei giornali e dei fan.

Quando Elodie ha visto Marracash per la prima volta lo ha ritenuto perfino antipatico. L’incipit di un romanzo che i due ci hanno narrato a suon di canzoni.

Hanno conquistato l’attenzione mediatica per tutta la durata della loro storia e oltre. Quando nel 2021 si sono lasciati, i fan hanno iniziato a “prolungare” la loro storia con una serie di fantasie e ipotesi su un presunto ritorno di fiamma.

Ma Elodie ha sempre dichiarato che nonostante l’amore tra loro rimanesse eterno, le incomprensioni erano troppe. È noto - dalle interviste rilasciate - che i due siano rimasti in ottimi rapporti e che il loro amore prosegue, seppur in forma diversa. Subito dopo la cantante ha, infatti, intrapreso una relazione con il motociclista Andrea Iannone, conclusa da poco per lasciare spazio all’amore con la ballerina Franceska Nuredini, già ampiamente svelato dai post Instagram della cantante e della ballerina.