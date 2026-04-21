Scandalo Teatro San Carlo, tutta la storia dietro agli 11 indagati dalla Procura di Napoli dopo la nostra inchiesta: chi sono Stephan Lissner, Emmanuela Spedaliere, Tzempetonidis e cosa abbiamo scoperto

Le nomine durante il lockdwon: Emmanuela Spedaliere e Maria Pia Gaeta

Tutto comincia nell'aprile del 2020. L'Italia è ferma, i teatri sono chiusi, la Fondazione Teatro San Carlo chiede decontribuzioni fiscali allo Stato invocando le difficoltà economiche legate alla pandemia. In quello stesso momento, il Sovrintendente Stephane Lissner firma due delibere che cambieranno l'assetto dirigenziale della Fondazione in modo tutt'altro che pacifico. La prima nomina riguarda Emmanuela Spedaliere. All'epoca Direttrice dell'Area Marketing con uno stipendio di 80 mila euro, Spedaliere viene promossa a un ruolo inventato ad hoc: quello di Direttore generale della Fondazione, una carica che non esiste nello Statuto. Lissner l'ha inventata. E con essa è arrivato anche un nuovo stipendio: 150 mila euro lordi all'anno. Un anno dopo, quegli stessi 320 dipendenti della Fondazione che avevano visto il loro datore di lavoro trattare con lo Stato in nome della crisi economica sarebbero finiti in Cassa integrazione.

La seconda nomina del lockdown riguarda Maria Pia Gaeta, attualmente non iscritta al registro degli indagati, che da quel primo aprile 2020 inizia a percepire 83.618,11 euro lordi all'anno per ricoprire due incarichi: Direttore delle Risorse Umane e Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione (Rpct). Il problema, che abbiamo documentato fin dal 28 maggio 2025, è duplice. Primo, di “costume”: Gaeta non ha una laurea, nonostante delle ricerche di settore, mostrino che la quasi totalità dei responsabili anticorruzione analizzati ne possieda una. Secondo, e più grave: secondo il Piano Nazionale Anticorruzione del 2022, per evitare conflitti di interessi, il Rpct non dovrebbe mai provenire da uffici che svolgono attività di gestione attiva — e tra gli esempi esplicitamente citati c'è proprio l'Ufficio del personale. Maria Pia Gaeta è esattamente la Direttrice di quell'ufficio. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027, curato da Gaeta stessa, l'area delle Risorse umane viene classificata come ad "alto rischio" di corruzione. Il controllore e il controllato, insomma, coincidono nella stessa persona.

Emmanuela Spedaliere: il Direttore generale sopravvissuto al Sovrintendente

Il caso Spedaliere è stato il cuore della nostra inchiesta fin dall'inizio. Una carica inventata, uno stipendio triplicato, un figlio nominato dal Sovrintendente Direttore artistico delle Officine San Carlo di Vigliena — Michele Sorrentino Mangini — in un processo di selezione, dopo manifestazione d’interesse, in cui era l'unico candidato. Il Ministero dell'Economia inviò una relazione evidenziando che il ruolo di Direttore generale era giuridicamente legato alla persona del Sovrintendente e che, con la sua uscita, si sarebbe dovuto considerare concluso anche quello di Spedaliere. Così non è stato fino a pochi mesi fa, quando il nuovo sovrintendente Fulvio Macciardi comunicò ufficialmente la decisione di eliminare la figura del Direttore generale. Fino a fine 2025, tuttavia, con il vuoto lasciato da Lissner a partire dalla primavera del 2025, Spedaliere era diventata di fatto uno dei punti di riferimento della Fondazione, tanto che il suo nome era circolato come possibile candidata alla Sovrintendenza.

Ilias Tzempetonidis: altro ruolo inventato

Se Spedaliere era il braccio destro di Lissner, Tzempetonidis ne era il braccio sinistro. Nominato Direttore casting e Coordinatore dell'Area artistica, anche il suo incarico ha una caratteristica fondamentale: non esiste nello Statuto della Fondazione. Un anno dopo aver inventato il ruolo di Direttore generale per Spedaliere, Lissner ha creato un'altra figura dirigenziale. Il compenso era di 96 mila euro l’anno. C'è però una domanda che si pone naturalmente. Lissner aveva scelto di accentrare su di sé sia la carica di Sovrintendente che quella di Direttore artistico, per un compenso complessivo di 250 mila euro. Se il Direttore artistico era lui, qual era esattamente la funzione di un Coordinatore dell'Area artistica pagato quasi 100 mila euro? E in che modo le competenze di Tzempetonidis si distinguevano da quelle che Lissner avrebbe dovuto svolgere come Direttore artistico? La risposta non è mai arrivata. Ma intorno a Tzempetonidis si è costruito, nel tempo, un sistema di incarichi sovrapposti. Con una determina del 13 novembre 2023, d'intesa con lui, viene nominata Fedora Sorrentino come Direttore dell'organizzazione della produzione artistica — un altro ruolo non previsto in precedenza nel modello organizzativo della Fondazione. L'incarico ha una durata di due anni, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per 79 mila euro all'anno. La Fondazione aveva già un funzionario incaricato di svolgere quelle stesse funzioni per 60 mila euro. Perché una figura aggiuntiva, sostanzialmente sovrapponibile, per quasi 80 mila euro?