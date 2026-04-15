Teatro San Carlo, dopo l’inchiesta di MOW 11 indagati tra cui Lissner, Spedaliere (madre e figlio), Tzempetonidis e tanti altri. Abbiamo fatto venire giù il sistema mentre nessuno ne parlava

Siamo stati gli unici a parlarne per mesi. È un’inchiesta che ha coperto metà del 2025 e che, settimana dopo settimana, ci ha permesso di ricostruire le fondamenta di un sistema, quello che abbiamo definito Sistema San Carlo e che, più opportunamente, andrebbe definito Sistema Cultura. Perché in Italia funziona così da sempre e ovunque. Noi ci siamo concentrati su un periodo, quello della Sovrintendenza Lissner, e vi abbiamo raccontato una storia pesantissima, nonostante nessun quotidiano nazionale abbia scelto, tranne in brevi momenti (e solo in modo laterale) giudicati evidentemente opportuni, di riprendere le nostre notizie. Sapete chi lo ha fatto? La Procura di Napoli, che dal giorno zero è stata informata di tutto, grazie a una serie di articoli che ci hanno attirato critiche, antipatie e querele temerarie. Ora però siamo a una svolta. Dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza si parla di indagati, come riporta, tra i primi, Repubblica. 11 indagati in due diversi filoni.