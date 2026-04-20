La cosmogonia (dal bar) di Francesco Sossai. “Le città di pianura”, Hemingway, la nostalgia di un Veneto che non esiste e la vita “in frattura con il contemporaneo”

Ho visto Le città di pianura con un amico e lui mi fa: “Bello questo film”. Poi gli chiedo perché e me la butta lì: “Sarà che i personaggi in pianura si vedono meglio, in città mi confondo”.

Come i campanili.

La pianura ti ha facilitato nel creare i personaggi?

Non so se è quello o se è la mia, chiamiamola così, condanna al Veneto. Mi sembra l'unica cosa che conosco davvero. Per me è facile evocare delle voci affini. È quello che nel film magari è più riconoscibile. In quest'area d'Italia del Nord c'è un modo di strutturare l’eloquio familiare un po’ a chiunque, al di là degli accenti o delle differenze regionali. C’è proprio una prosodia del discorso da bar che secondo me conosciamo tutti. E quello mi riesce particolarmente facile da restituire, mi appassiona tantissimo.

E tu queste voci dove le cerchi?

Vado tanto in giro, cerco di mettermi in un angolo ad ascoltare. A volte registro e poi scrivo a casa, copio quello che c'è sulla traccia audio. E questo mi ha aperto la mente su una cosa che io e Adriano (Candiago, suo amico e sceneggiatore, ndr) abbiamo portato avanti tantissimo: le persone non dicono, ma provano a dire. Cioè i discorsi sono strutturati su questo tentativo di comunicare qualcosa che è quasi sempre fallimentare.

C'è sempre una differenza tra quello che vuoi dire e ciò che riesci a dire.

Soprattutto perché non sai neanche bene cosa vuoi dire. Cioè ti imbarchi su questa nave in tempesta della comunicazione e cerchi di arrivare da qualche parte. Come si dice? Non so dove sto andando ma so che ci arriverò, una cosa del genere.

Il dialetto in questo senso può aiutare, no?

Sì, perché crea delle immagini fisse. E infatti le persone si aggrappano all'atto linguistico dialettale. C'è un dialogo che ascolto sempre nel mio Paese quando torno: “Ciao, come va?”, “Bene bene, e tu?”, “Bene bene, sì”, “Tutto a posto?”, “Sì”, “Tu, tutto a posto?”, “Sì”. Che è un dialogo specchiato. Mi è successo anche domenica scorsa. Quando provo a uscire da quella strada, da quel dialogo, comunque l'altra persona cerca di riportarmi lì.