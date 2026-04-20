Lo sceneggiatore Stefano Sardo dallo Script Fest sull’unicità di ogni sguardo, la necessità in una storia e la rappresentazione della violenza. E ricorda Libero De Rienzo: “Talento non addomesticabile”

Hai dei progetti lasciati indietro e da cui vorresti ripartire?

Non ho grandi rimpianti. Certo, alcune cose potevano andare meglio, però tutto sommato questi sono processi industriali, è molto difficile governare la macchina. Io ho fatto dei film da sceneggiatore, produttore e regista e anche lì mi sono dovuto comunque, tra virgolette, accontentare di certe decisioni. È un mondo pragmatico. Ho passato anni a scrivere una serie stupenda, che mi è rimasta come una spina di pesce infilata nella trachea.

Il tema di questa serie era?

Un lupo mannaro italiano in Germania negli anni Sessanta, un immigrato che va a lavorare alla Volkswagen non sapendo di portarsi dentro un'infezione da licantropia. Con un tono realistico però, molto poco steampunk e più vicino al neorealismo ibridato tipo The Addiction di Abel Ferrara. Era una cosa a cui avevo lavorato tantissimo insieme a Giacomo Bendotti e Ilaria Macchia. Avevamo già progettato un teaser. Insomma, è stato un lavoro di sviluppo incredibile. Poi sfortunatamente ci si è messo in mezzo il Covid e non è andata in porto. E poi c'è tutta la fatica ordinaria di chi crede, come me, nelle idee originali. Io credo molto poco nelle intellectual properties e nei processi di emulazione di successi già avvenuti. Mi è capitato, ho fatto I leoni di Sicilia, L’arte della gioia, prodotti assolutamente rispettabili, ma non sono esattamente quello per cui do il sangue. Mi piace fare cose non ancora fatte. È un rischio che spesso non paga, perché è più faticoso finanziare un progetto che fa una cosa diversa, che non ha le stigmate di un successo passato. Mi piacerebbe avere più possibilità, ecco, mi piacerebbe aver raggiunto uno status che mi consente di fare di più le cose che ho in testa.

Poi a un certo punto arriva il reparto marketing: come lo vivi questo rapporto?

Molto male, come lavorano per me rimane un mistero, non ci ho mai messo la testa e mi sembra che esuli dalle mie competenze, seppur sia anche quello storytelling. Semplicemente non so come si genera la curiosità di massa. Io ho avuto una band per molti anni, non ho mai venduto dischi, per cui non so dire come si vendono le cose. Il momento del marketing è quello delle disillusioni, perché in tutta la fase di gestazione contempli, in un angolo del tuo cervello, la possibilità che quella cosa vada bene, che piaccia a molta gente, è la fiammella che muove tutto.