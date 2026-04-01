C’è un festival di cui ancora non avete sentito parlare: lo Script Fest a Bra. Il cuore di tutto è la sceneggiatura, il direttore artistico è Stefano Sardo e l’ospite d’onore Tony McNamara

A Bra, provincia di Cuneo, dal 16 al 19 aprile 2026 succede qualcosa che, nel panorama dei festival italiani, ha il sapore di una piccola deviazione interessante: nasce Script Fest - Festival di Sceneggiatura. E no, non è l’ennesimo red carpet travestito da evento culturale. Qui l’idea è più radicale (e anche un po’ controcorrente): rimettere la scrittura al centro. Sì, proprio quella cosa che tutti danno per scontata quando parlano di cinema. Per quattro giorni Bra si trasforma in un punto di ritrovo per sceneggiatori affermati e nuove voci, italiani e internazionali, il tutto accompagnato dallo Slow Food che caratterizza la città piemontese. Il programma? Proiezioni, premi, masterclass, incontri. Ma soprattutto scrittura. L’ospite d’onore è Tony McNamara. Candidato agli Oscar, autore di La Favorita e Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, mente dietro The Great. Sarà lui l’ospite d’onore della prima edizione. Focus dedicato, incontri, masterclass e lo Script Fest Award alla carriera. Il cuore del festival sarà negli Script Fest Award, dedicati alle sceneggiature italiane di film e serie usciti nel 2025. A votare non sono giurie glamour o influencer culturali, ma una “Script Academy” composta da iscritti a Writers Guild Italia e 100autori. Tradotto: sono gli sceneggiatori a giudicare gli sceneggiatori. Una specie di resa dei conti tra pari. Si parte giovedì 16 con The Great e la masterclass di McNamara. Poi avanti con una selezione della produzione italiana recente, con gli autori premiati protagonisti di incontri pubblici e momenti formativi. Non solo visione, ma discussione. Non solo prodotto, ma processo. E infatti il festival insiste su questo: parlare di scrittura oggi significa parlare di sviluppo, linee editoriali, industria, rapporto tra testo e interpretazione.