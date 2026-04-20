Occhiale tattico e maglioncino: Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa promuove già Sanremo 2027, saluta le nonne e si veste da secchione

Se c'è qualcuno che il Festival di Sanremo lo promuove benissimo, quello è Fabio Fazio. Su Nove. A Che Tempo Che Fa, il programma che la Rai si è lasciata sfuggire. Ma questa è ormai storia vecchia, Fazio soprassiede: lui a una promozione di Sanremo non dice mai di no, e così i colleghi passano tutti da lì. Persino quando mancano ancora nove mesi al parto dell'evento: com'è successo con Stefano De Martino, successore di Carlo Conti designato in diretta durante la finale del Festival 2026.
Conduttore di Affari Tuoi, tenuto ben in caldo con gli ascolti trionfanti di Stasera Tutto è Possibile, De Martino si è seduto al cospetto del celebre acquario per raccontarsi a Fabio Fazio che, come da copione, ha apparecchiato la sua solita celebrazione dell'ospite.
Stefano De Martino sarà non solo conduttore, ma anche direttore artistico dell'evento dell'anno: e in questo senso, l'ospitata da Fazio è stata decisamente monotematica. Si parla di Sanremo, ma dato che mancano ancora nove mesi, con la 77esima edizione in pieno concepimento, senza alcuna anticipazione disponibile, l'obiettivo è consolidare ulteriormente il profilo del suo padrone di casa.
Ingresso piacione, saluti a tutte le nonne a casa e occhialetto tattico, Stefano De Martino è stato protagonista di un'ascesa rapidissima, lo aveva sottolineato anche Aldo Grasso, che ora necessita di essere gestita con attenzione. Passo dopo passo, con un' attesa che non era mai iniziata tanto presto.
Eccolo allora vestito da secchione dalle parti di Nove: a chi la tuta grigia, chi il maglioncino e l'occhialetto intellettuale, quando c'è da darsi un tono. Perché De Martino è uno che studia, dicono; Lucio Presta compreso, nonostante non gli abbia perdonato il passaggio a Beppe Caschetto, stesso agente di Fazio. Intanto, De Martino posta i libri a tema Festival nelle sue storie Instagram, parla di "variazioni sul tema" per Jovanotti e Morandi ad Affari Tuoi, inscena una finta conferenza stampa dimostrando di poter rispondere tutto e il contrario di tutto alle domande dei giornalisti all'Ariston.
Nel frattempo si conferma lo spostamento del gioco dei pacchi da Roma a Milano, con tanto di appunto di Fazio: quello era lo studio di Che Tempo Che Fa ai tempi in cui andava in onda in Rai. Porta bene?, chiede De Martino al collega, "porta qua", risponde l'altro. In tutti i sensi, oltretutto; perché da quando la Rai non ha più Fazio in squadra, si è privata non solo della sua agenda, ma anche del programma in cui poter raccontare (e promuovere) un progetto in maniera approfondita.
Quindi sì, "porta qua" davvero: alla fine della giostra, in cerca di uno spazio televisivo consono, anche i volti Rai ritornano sempre davanti all'acquario di Fazio. Regalando gli ascolti a Nove. Ma se dopo la finta conferenza stampa, Stefano De Martino volesse regalarci un momento realmente divertente, uno studio televisivo ce l'avrebbe, e stavolta ben più vicino sul telecomando: quello di Splendida Cornice.