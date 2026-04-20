Occhiale tattico e maglioncino: Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa promuove già Sanremo 2027, saluta le nonne e si veste da secchione

Stefano De Martino sarà non solo conduttore, ma anche direttore artistico dell'evento dell'anno: e in questo senso, l'ospitata da Fazio è stata decisamente monotematica. Si parla di Sanremo, ma dato che mancano ancora nove mesi, con la 77esima edizione in pieno concepimento, senza alcuna anticipazione disponibile, l'obiettivo è consolidare ulteriormente il profilo del suo padrone di casa.

Ingresso piacione, saluti a tutte le nonne a casa e occhialetto tattico, Stefano De Martino è stato protagonista di un'ascesa rapidissima, lo aveva sottolineato anche Aldo Grasso, che ora necessita di essere gestita con attenzione. Passo dopo passo, con un' attesa che non era mai iniziata tanto presto.

Eccolo allora vestito da secchione dalle parti di Nove: a chi la tuta grigia, chi il maglioncino e l'occhialetto intellettuale, quando c'è da darsi un tono. Perché De Martino è uno che studia, dicono; Lucio Presta compreso, nonostante non gli abbia perdonato il passaggio a Beppe Caschetto, stesso agente di Fazio. Intanto, De Martino posta i libri a tema Festival nelle sue storie Instagram, parla di "variazioni sul tema" per Jovanotti e Morandi ad Affari Tuoi, inscena una finta conferenza stampa dimostrando di poter rispondere tutto e il contrario di tutto alle domande dei giornalisti all'Ariston.