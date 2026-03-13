Sanremo 2027 sarà il Festival delle ex? A quanto pare Stefano De Martino vorrebbe Emma e Belen co-conduttrici

È stato incoronato durante la finale del Festival, in diretta e da Carlo Conti in persona. Non era mai successo prima nella storia di Sanremo. Stefano De Martino, lo scugnizzo d'oro della Rai, tiene ufficialmente sulla collottola il compito di costruire la kermesse che verrà. Sperando possa uscir fuori meno moscia di quella appena trascorsa. Intanto, nei corridoi dove tutto è possibile, si chiacchiera. E una chiacchiera è giunta alle orecchie di MOW, troppo gustosa per non riportarla. Il marcantonio partenopeo starebbe infatti tentando, come prima mossa, di coinvolgere non una ma ben due sue ex sul palco dell'Ariston, nel ruolo di co-coconduttrici. Si tratterebbe di Emma Marrone e Belen Rodriguez. Le due, che sarebbero state raggiunte da un iniziale contatto per verificarne disponibilità, avrebbero avuto reazioni leggermente diverse. La prima pare si sia detta fin da subito entusiasta ed incline ad accettare. La seconda, invece, starebbe nicchiando, pur propendendo più dalla parte del 'Sì, lo voglio'. Per quanto stavolta non di fronte a un altare. Come andrà a finire? Tuffiamoci in questo succulento rumor. C'è stato, purtroppo, il Sanremo dei 'figli di' (1989). Ma quello delle ex sarebbe una novità assoluta. E lo vorremmo vedere ieri, sì. Oppure no?
Subito dopo l’incoronazione di De Martino al Festival, i social hanno iniziato a sognare una possibile reunion del triangolo che catalizzò l’attenzione di tutta l’Italia gossippara ai bei tempi andati di ‘Amici di Maria De Filippi’. Emma, all'epoca concorrente, aveva fatto coppia col compagno ballerino Stefano. Non era ancora periodo di ship social, ma questi due piacquero al punto che nacque la prima fanbase online a loro dedicata: gli 'Stemmini'. Poi, lui si innamorò di Belen Rodriguez, conosciuta sempre all'interno del programma perché lei faceva parte del corpo di ballo del Serale. Il cuore infranto di Emma la portò ad aggiungere un'intensità pazzesca alle proprie interpretazioni canore (ricordiamo per esempio la sua struggente e grintosa cover di 'Bella senz'anima', ndr). E, oltre all'indiscutibile talento, la storia di corna contribuiì a farla salire nel gradimento del televoto, fino alla vittoria del talent. Sembra di parlare dell'Alto Pleistocene, ma c'eravamo e non dimentichiamo.
Oggi Emma e Stefano sono buoni amici - del resto erano molto giovani ad 'Amici' e non stupirebbe sapere che sia scattata la prescrizione sugli affaracci sentimentali di quel dì. Che siano in rapporti distesi si è evinto anche dall'ospitata della cantante a 'Stasera Tutto e Possibile', nell'ultima puntata della scorsa stagione. Una sintonia perfetta e divertente tra loro, lei era perfino comparsa nella stanza inclinata in cosplay da suora. Ci siamo divertiti tutti, in primis questi due ex. Da non dimenticare, tra l'altro, come Emma sia già stata co-conduttrice di un Sanremo. Correva l'anno 2015 e Carlo Conti la volle al proprio fianco sul palco dell'Ariston insieme all'indimenticabile Arisa, la presentatrice più stralunata - e adorabile - dell'universo, e a Rocio Munoz Morales. Quindi per Emma si tratterebbe di un ritorno. E l'idea, a quanto ci viene spifferato, al momento la sconquifferebbe assai. Forse non per sempre, ma ora come ora, parrebbe pronta a rispondere "sì, accussì". E intanto Belen?
Intanto Belen, ci sussurrano, avrebbe ricevuto la medesima telefonata da parte dell'ex marito Stefano De Martino. Anche la showgirl argentina ha co-condotto il Festival nel 2011, voluta da Gianni Morandi che la scortò all'Ariston insieme a Elisabetta Canalis. Quella edizione ruotò interamente intorno alla 'farfallina' di Belen, il celeberrimo tatuaggio che le fuoriusciva dallo spacco inguinale dell'abito mentre scendeva quella memorabile scalinata. Un'immagine rimasta impressa nel cervello di tutti, non si discute. A Sanremo 2026, Rodriguez è tornata per supportare il 'Big' in gara Samurai Jay, con un piccolo inciso nel pezzo di costui, 'Ossessione'. L'abbiamo vista anche in scena a ballare vorticosamente col giovane rapper. E nel videoclip del brano possiamo ammirarla mentre ridà vita a una mitologica scena di Quentin Tarantino in 'Dal tramonto all'alba'. Dai, quella con Salma Hayek. Sì, c'entrano i piedi.
Ora Belen sarebbe, stando ai sussurri che ci sono pervenuti, da una parte felice per la grande opportunità lavorativa proposta dall'ex. Dall'altra, invece, titubante. Sicuro più di Emma e qui il grado di serenità dei rapporti che entrambe hanno con De Martino non può non avere un peso. Quindi nicchia, ma forse soltanto per farsi attendere: è la regola aurea di ogni primadonna, ci mancherebbe.
Cosa ne pensate di un futuribile 'Sanremo delle ex'? Personalmente, qui si fa il tifo per il lancio delle extension (a De Martino, ovvio, la solidarietà femminile è importante). Vedremo cosa succederà, intanto prendiamo i pop corn. Ma prima li lasciamo scoppiettare con la sigla di 'Temptation Island' in sottofondo...