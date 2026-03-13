Sanremo 2027 sarà il Festival delle ex? A quanto pare Stefano De Martino vorrebbe Emma e Belen co-conduttrici

Subito dopo l’incoronazione di De Martino al Festival, i social hanno iniziato a sognare una possibile reunion del triangolo che catalizzò l’attenzione di tutta l’Italia gossippara ai bei tempi andati di ‘Amici di Maria De Filippi’. Emma, all'epoca concorrente, aveva fatto coppia col compagno ballerino Stefano. Non era ancora periodo di ship social, ma questi due piacquero al punto che nacque la prima fanbase online a loro dedicata: gli 'Stemmini'. Poi, lui si innamorò di Belen Rodriguez, conosciuta sempre all'interno del programma perché lei faceva parte del corpo di ballo del Serale. Il cuore infranto di Emma la portò ad aggiungere un'intensità pazzesca alle proprie interpretazioni canore (ricordiamo per esempio la sua struggente e grintosa cover di 'Bella senz'anima', ndr). E, oltre all'indiscutibile talento, la storia di corna contribuiì a farla salire nel gradimento del televoto, fino alla vittoria del talent. Sembra di parlare dell'Alto Pleistocene, ma c'eravamo e non dimentichiamo.

Oggi Emma e Stefano sono buoni amici - del resto erano molto giovani ad 'Amici' e non stupirebbe sapere che sia scattata la prescrizione sugli affaracci sentimentali di quel dì. Che siano in rapporti distesi si è evinto anche dall'ospitata della cantante a 'Stasera Tutto e Possibile', nell'ultima puntata della scorsa stagione. Una sintonia perfetta e divertente tra loro, lei era perfino comparsa nella stanza inclinata in cosplay da suora. Ci siamo divertiti tutti, in primis questi due ex. Da non dimenticare, tra l'altro, come Emma sia già stata co-conduttrice di un Sanremo. Correva l'anno 2015 e Carlo Conti la volle al proprio fianco sul palco dell'Ariston insieme all'indimenticabile Arisa, la presentatrice più stralunata - e adorabile - dell'universo, e a Rocio Munoz Morales. Quindi per Emma si tratterebbe di un ritorno. E l'idea, a quanto ci viene spifferato, al momento la sconquifferebbe assai. Forse non per sempre, ma ora come ora, parrebbe pronta a rispondere "sì, accussì". E intanto Belen?