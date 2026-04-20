Ma i rapper sono tutti in vacanza? Madame distrugge il sistema delle etichette, delle radio, di Shablo e di Esse Magazine: “Disincanto” è la punta dell’iceberg

Chiarissimo il riferimento al producer Shablo, anche se la cantante non conferma durante l’intervista su Rolling Stone, lascia un punto interrogativo, mostrando una certa timidezza in contrasto con la spudoratezza presente nelle canzoni. Ma non ci sono dubbi: Shablo è stato di recente al Festival di Sanremo insieme a Gué, Joshua e Tormento e molti altri passaggi della strofa rimandano proprio a lui.

E ancora, nella seconda strofa, il mirino è puntato su Esse Magazine, anche se neanche più esplicitato chiaramente:



Me l'hanno anche proposto di far musica più semplice

Più stupida, più clickbait, che ampli un poco il pubblico

Qualcosa di più stupido, un testo meno subdolo

Meno cattivo, meno umile, meno scorbutico

Me l'ha proposto un suddito del proprio ego

Il grugno di chi sta qua dietro

All'unico giornale di tutto il rap italiano

Che si fa dare migliaia di euro per un articolo e mezzo

Per un commento sul pezzo perché il disco è osceno

Si fan pagare a ore come le puttane

Più le royalties per consigliare i film

I pezzi fatti col nastro trasportatore

La fabbrica dell'orrore, sperando che esca la hit

Non entra in casa mia chi dice le bugie

Fai guerra agli impostori e poi ci fotti alla fine

Ho sbagliato tutto a fare il festival, dicevi

Ma ti ci aggrappi coi denti, perché muove le classifiche

Mi chiudo in studio e guardo da lontano

Per me la finzione finisce dove c'è inganno

Ho finto anch'io di cantare prima di farlo

Ho finto anch'io di essere qualcun altro

Ma grazie a Dio non sarò mai qualcun altro

Grazie a Dio non sarò mai qualcun altro

Guarda dietro le quinte, con me non serve il sipario

Io rompo la quarta parete e ti cado in braccio

Ma il discorso inizia già da una delle prime tracce, Come stai?, anche qui nella prima strofa. Qui Madame anticipa quanto poi snocciolato in Mai più e si rivolge anche alle radio (alcune), ponendo l’accento su un sistema che privilegia chi conviene, più che il talento. E ancora una volta a un anonimo “producer”: che si tratti sempre di Shablo?



I ricatti della radio per i festival

Che non ti passano se non passi alla festa loro

Le ladrate dei producer che fan cresta su

Del lavoro che fanno altri al posto loro

Più l'anticipo fa gola, più fa debito

Più la fama vi fa gola, più la evito