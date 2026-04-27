Naike Rivelli madrina del Marina di Ravenna Vegan Experience: spazio espositivo dedicato e talk su diritti degli animali, attivismo e sostenibilità

Marina di Ravenna si prepara ad accogliere una delle voci più controcorrente e riconoscibili del panorama italiano: Naike Rivelli. Attrice, modella e attivista, sarà la madrina ufficiale del Marina di Ravenna Vegan Experience, in programma l’1 e 2 giugno 2026 in Piazza dei Palombari.

Il momento centrale della sua partecipazione sarà il talk del 2 giugno alle ore 19:00, un incontro aperto al pubblico che porterà al centro del dibattito temi sempre più presenti nell’agenda contemporanea: veganismo, diritti degli animali e attivismo, intrecciati con sostenibilità, innovazione e nuovi modelli di consumo. Sarà intervistata da Angela Russo, giornalista che ha lavorato per giornali locali e nazionali come Cronache di Napoli, Cronache di Caserta e Mow Magazine.

Da anni impegnata nella promozione di uno stile di vita etico e consapevole, Naike Rivelli rappresenta una figura capace di unire comunicazione, impegno e creatività. Attraverso i social e le sue iniziative pubbliche, porta avanti una narrazione diretta e spesso fuori dagli schemi, contribuendo a rendere accessibili temi complessi a un pubblico sempre più ampio. Al suo fianco anche la madre Ornella Muti, con cui condivide percorsi e progetti legati alla sostenibilità e alla tutela degli animali.

Durante l’evento verranno presentate anche due realtà nate da questo impegno: l’Ornella Muti Hemp Club, associazione no profit che supporta i pazienti nell’accesso alla canapa terapeutica e promuove informazione consapevole, e NO-MOO, il brand di calzature vegane fondato da Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti in collaborazione con Ancamy.

NO-MOO nasce con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta alla pelle animale, attraverso una produzione artigianale basata su materiali riciclati e fibre naturali come la canapa. Un progetto che si inserisce nel crescente sviluppo della moda sostenibile e che guarda a una filiera sempre più circolare, orientata al riuso e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il Marina di Ravenna Vegan Experience si conferma così come un evento capace di andare oltre la dimensione gastronomica, proponendosi come spazio di incontro e confronto su temi che riguardano sempre più da vicino la società contemporanea.

Durante le due giornate — 1 giugno (12:30–24:00) e 2 giugno (09:00–23:00) — il pubblico potrà partecipare a un programma articolato che prevede diversi interventi al giorno, stand gastronomici, assaggi gratuiti, mercato, artisti, artigianato orientato al riuso e un’area dedicata a benessere e showcooking. Non mancherà la musica: la sera del 1° giugno spazio a DJ set techno e reggaeton, mentre il 2 giugno il palco sarà dedicato al rock.

Un appuntamento gratuito aperto a tutte e tutti, che trasforma Marina di Ravenna in un punto di riferimento per chi guarda a un cambiamento concreto nei propri stili di vita, tra etica, ambiente e diritti degli animali, ma anche a chi è semplicemente curioso di assaggiare qualcosa di nuovo e vivere un'esperienza cruelty free.

INFO:333 6117894 www.festivalveagnravenna.it