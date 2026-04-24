Giulia Stabile ha avuto una relazione con Irama mentre lui stava con Giulia De Lellis?

La canzone Giulia di Irama è tornata al centro della discussione social, ma stavolta il punto non è più solo il brano in sé. È a chi sia davvero dedicata.

Per mesi la lettura più comoda è stata una: il riferimento sarebbe a Giulia De Lellis, compagna passata del cantante. Una chiave interpretativa lineare, mai smentita ma nemmeno mai confermata. Adesso però quella versione non convince più tutti.

Sui social, soprattutto su X, sta circolando un’altra ipotesi: il brano potrebbe essere legato a Giulia Stabile. Ma cosa c’entra la ballerina di Amici?

Non esiste una conferma diretta, ma alcuni utenti stanno mettendo insieme dichiarazioni e tempistiche emersi negli ultimi mesi.

Il punto di partenza è il racconto della ballerina, che in un’occasione pubblica ha lasciato intendere di aver vissuto una frequentazione con un cantante più grande di lei e già coinvolto in altre relazioni. Nessun nome o riferimento esplicito, ma abbastanza indizi per riaccendere la curiosità del web. È successo durante il live show di Rosalìa ad Amsterdam. La ballerina ha partecipato a un momento dello show chiamato Confesionario, dove si confessa qualcosa di molto personale. È lì che Giulia Stabile ha acceso i rumors.

Risulta difficile credere che lo abbia fatto innocentemente e non per far parlare di sé. Di sicuro la rivelazione (per quanto non esplicita) avrebbe dovuto tenere conto delle conseguenze, compresa quella di coinvolgere la ex del cantante, Giulia De Lellis, anche se ora l’influencer è impegnata in una relazione con Tony Effe, con cui hanno anche una figlia. Come minimo la Stabile doveva aspettarsi che sui social sarebbe subito partito il toto nomi.

Il brano di Irama, Giulia, parla di una relazione sbilanciata, con una dinamica emotiva in cui la protagonista cerca stabilità e dall’altra parte trova distanza e ambiguità.

È su questa struttura che si innesta la nuova lettura social: non più una canzone “archiviata” nel capitolo De Lellis, ma un possibile racconto parallelo a una storia mai resa pubblica. Certo è che qui si entra nel campo delle interpretazioni libere, non dei fatti.